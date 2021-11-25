«Мегафон» продемонстрировал рост выручки на 6,2% в III квартале 2021 года

«Мегафон» объявил финансовые результаты по итогам III квартала 2021 г.

Выручка оператора выросла на 6,2% и составила 91,8 млрд руб.

Показатель OIBDA снизился на 1,3% до 39,4 млрд руб., рентабельность OIBDA сократилась на 3,3 п.п. до 42,8%

CAPEX составил 10,8 млрд руб., на 2,0% ниже, чем в III квартале 2020 г.

Чистая прибыль «Мегафона» выросла на 3,3% до 13,5 млрд руб.

Чистый долг сократился за квартал на 15,6 млрд руб. до 286,3 млрд руб.

Сервисная выручка в III квартале выросла на 4,6% и составила 81,7 млрд руб. Основные факторы позитивной динамики – это рост выручки от передачи данных (количество пользователей мобильной передачи данных выросло за квартал на 6,9%), контент-услуг, в том числе группы START, а также аналитических сервисов с использованием больших данных и ИКТ-проектов. Выручка от международного роуминга демонстрирует рост с постепенным открытием границ после ограничений, связанных с пандемией.

Выручка от продажи оборудования и аксессуаров в третьем квартале увеличилась на 20,3% до 10,2 млрд руб. в результате роста активности покупателей в розничной сети по сравнению с прошлым годом. Наиболее заметный рост продаж отмечался в сегменте смартфонов высоких ценовых категорий.

База абонентов «Мегафона» в России увеличилась на 5,9% по сравнению с третьим кварталом прошлого года и насчитывает 74,2 млн с применением новой методики учета.

Во втором полугодии 2020 г. после завершения миграции на новый биллинг компания скорректировала систему учета абонентской базы, ужесточив требования к проверке активности абонентов. Новая система позволяет более эффективно использовать номерную емкость.

В III квартале OIBDA снизилась на 1,3% до 39,4 млрд руб. Рентабельность OIBDA сократилась на 3,3 п.п. до 42,8%. Основные факторы, повлиявшие на рентабельность, - увеличение затрат на рекламу после сокращения в период пандемии, а также на персонал и аренду в связи с восстановлением работы салонов связи и возвращением сотрудников в офисы.

С планомерным снижением долговой нагрузки продолжают сокращаться расходы на финансирование долга. В третьем квартале компания сократила чистый долг на 15,6 млрд руб. до 286,3 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 3,3% до 13,5 млрд руб.

Общее количество базовых станций компании по итогам третьего квартала превысило 202,1 тыс. Рост в сегменте 4G/LTE составил 15,9%. За счет активных инвестиций в сеть в предыдущие периоды компания продолжает развивать инфраструктуру и сохраняет лидерские позиции в области мобильной передачи данных без наращивания расходов. CAPEX в третьем квартале составил 10,8 млрд руб., на 2,0% меньше, чем в III квартале 2020 г.