Начал работу новый состав правления НП «Руссофт»

Состоялось первое заседание нового состава правления НП «Руссофт», где единогласно был избран его председатель – Олег Нишонов, генеральный директор информационной сети «Техэксперт».

В новый состав правления «Руссофт» общим собранием были избраны следующие представители ИТ-компаний: Максим Болотов, генеральный директор Inostudio; Александр Егоров, основатель и генеральный директор компании «Рексофт»; Федор Кирдяшов, директор департамента образования ГК Astra Linux, ректор «Астра академии»; Владимир Литошенко, старший вице-президент First Line Software; Лев Матвеев, председатель совета директоров SearchInform; Валерий Медведев, PR-GR директор Auriga; Владимир Рубанов, главный технический директор по разработке ПО Huawei Russia; Мария Рукавишникова, основатель и генеральный директор Getmobit; Андрей Свириденко, основатель и председатель правления Spirit (Videomost); Алексей Смирнов, председатель совета директоров «Базальт СПО»; Андрей Терехов, президент «Ланит-терком»; президент НП «Руссофт» Валентин Макаров является членом правления по должности.

«Правление «Руссофт» включает в себя компании, представляющие разные регионы, разные сегменты отрасли и имеющие разные технологии и модели ведения бизнеса. Это важно, так как они должны представлять интересы всей пирамиды индустрии разработки программного обеспечения. Особенность организации работы «Руссофт» в том, что заседания правления «Руссофт» открыты для всех членов (лично или вы режиме видеоконференции). Поэтому новые члены ассоциации сразу могут включаться в процесс обсуждения важных для всех вопросов. За последние несколько лет число членов «Руссофт» выросло с 175 до 250, и именно такая «горизонтальная коммуникация» помогает в кратчайшие сроки интегрировать новые компании ассоциации в работу – это важнейший плюс «Руссофт», – сказал Валентин Макаров, президент НП «Руссофт».

В будущем отчетном периоде ассоциация продолжит свой курс на развитие и укрепление деятельности по своим основным направлениям, в том числе благодаря работе профильных комитетов, входящих в экосистему «Руссофт».

Сейчас в «Руссофт» работают отраслевые комитеты для достижения общих стратегических целей в цифровой трансформации, экспорте, подготовке кадров, информационной безопасности, развитии умного города, PR.

«Правлению предстоит огромная работа. Законодательная и практическая реализации второго пакета мер поддержки ИТ-отрасли. Разъяснение и коррекция мер налогового маневра в ИТ-отрасли. Ускорение и координация цифровой трансформации в государственном и частном секторе, объединение усилий ведущих ИТ-ассоциаций для достижения общих целей и, многое другое. Уверен в достижении значительных успехов по этим направлениям», – отметил Олег Нишонов, генеральный директор Информационной сети «Техэксперт».

НП «Руссофт» является объединением компаний-разработчиков программного обеспечения России. На октябрь 2021 г. в организацию входят более 250 ИТ-компаний со штатом более 70 тыс. сотрудников. «Руссофт» представляет интересы всех направлений индустрии разработки ПО в России.