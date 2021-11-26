«Тинькофф» приобрел сервис для автоматизации выплат физлицам и самозанятым Jump.Finance

Группа «Тинькофф» приобрела контрольную долю (51%) в компании «Джаст лук» — разработчике финтех-сервиса для автоматизации расчетов и взаимодействия с внештатными исполнителями Jump.Finance.

Сделка проведена в интересах «Тинькофф бизнеса» — направления «Тинькофф» по работе с малым, средним и крупным бизнесом. Jump.Finance станет частью экосистемы «Тинькофф бизнеса», в рамках которой команда сервиса продолжит работу над ним. Коммерческие условия соглашения не раскрываются.

Jump.Finance — разработчик программного обеспечения для автоматизации выплат для таксопарков, автодилеров, ломозаготовителей, курьерских служб и компаний, которые работают с самозанятыми. Также сервис помогает автоматизировать документооборот с исполнителями, отчетность и управление заказами.

Jump.Finance в экосистеме «Тинькофф бизнеса» усилит линейку отраслевых решений для компаний и предпринимателей. Клиенты Jump.Finance получат бесшовный доступ к таким финансовым продуктам для бизнеса, как кредитование, идентификация, выпуск виртуальных карт и управление счетами.

На сегодняшний день сервисом пользуется более 3 тыс. компаний, которые с его помощью осуществляют выплаты более чем 500 тыс. физических лиц и самозанятых.

Основные клиенты Jump.Finance — средний и крупный бизнес, работающий с физическими и самозанятыми лицами. Выручка компании за 2021 г. ожидается на уровне 200 млн руб., что в три раза превышает показатель 2020 г.

Команда сервиса, включая его основателей Михаила Кириченко и Антона Кириллова, продолжит работу над продуктом.

Станислав Близнюк, председатель правления «Тинькофф банка», сказал: «Группа «Тинькофф» нацелена на то, чтобы выступать в роли стратегического инвестора для компаний, которые показывают устойчивый рост и могут усилить как отдельные бизнес-линии, так и экосистему «Тинькофф» в целом. Jump.Finance – один из таких близких нам по духу проектов. В «Тинькофф бизнесе» выстроена уже своя собственная экосистема сервисов для компаний, и Jump.Finance, один из крупнейших сервисов для расчетов компаний с подрядчиками-физлицами и самозанятыми, займет в ней достойное место. Объединение технологий Jump.Finance и инфраструктуры «Тинькофф бизнеса» позволит нам создавать лучшие решения для предприятий из разных отраслей. Мы готовы принять в экосистему и другие проекты, которые могут существенно вырасти благодаря доступу к нашим финансовым технологиям».

Михаил Кириченко, сооснователь и CTO сервиса Jump.Finance, сказал: «Нам удалось построить быстрорастущий и прибыльный бизнес с нуля, вложив только своё время, силы и накопления. В результате сделки сервис Jump.Finance станет доступен всем клиентам «Тинькофф бизнеса» «из коробки» вместе с открытием расчетного счета. Мы верим, что синергия с «Тинькофф» позволит нам не только увеличить темпы роста, но и прийти к изначальной цели, которую мы, как основатели, поставили перед продуктом: стать основным финансовым инструментом для всех компаний, работающих с физлицами и самозанятыми в дополнение к использованию классических расчетных счетов для работы с юрлицами».