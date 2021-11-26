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В Нижегородской области при поддержке ФРП запущен комплекс по производству серверов, ноутбуков и планшетов

Российский разработчик и производитель вычислительной техники «Рикор Электроникс» открыл в Арзамасе Нижегородской области производственный комплекс по серийному выпуску серверов, серверных платформ, систем хранения данных и комплектующих к ним, а также ноутбуков и планшетов. Мощность производства составит около 1 млн единиц продукции в год.

Инвестиции в создание нового производства составили 3,2 млрд руб. Из них в строительство производственного комплекса, а также закупку нового высокотехнологичного оборудования инвестировано 1,2 млрд руб, в разработку конструкторской документации и программного обеспечения – 2 млрд руб. Часть средств в виде льготного займа предоставил Фонд развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ).

«Существенную поддержку проекту в виде льготного займа по программе «Конверсия» предоставил Фонд развития промышленности. Продукция на основе отечественного процессора будет доступна как госзаказчикам, так и компаниям коммерческого сектора», - отметил Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

«Более 3 млрд руб. инвестиций вложено в проект. Всего в рамках инвестиционного проекта создано несколько сотен новых рабочих мест», - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«На организацию нового производства в Арзамасе Фонд развития промышленности предоставил заем в размере 236 млн руб. под 1% годовых. Приобретенное на эти средства современное оборудование поможет предприятию ежегодно выпускать до 1 млн техники: ноутбуков, планшетов и серверов. Тем самым “Рикор” внесет свой вклад в снижение зависимости нашей страны от импорта электроники», – сказал директор Фонда развития промышленности Роман Петруца.

В обновленном производственном комплексе предприятие будет выпускать серверы и серверные платформы с зарубежными процессорами Intel, AMD, а также отечественными «Байкал» и «Эльбрус». Кроме того, ноутбуки на базе процессоров Intel и планшеты на базе отечественного процессора «Скиф» от другого заемщика ФРП – зеленоградского научно-производственного центра «Элвис».

«Сегодня мы открыли серийное производство отечественной вычислительной техники и комплектующих. С выходом на плановые производственные мощности мы обеспечим часть потребностей отечественного ИТ-рынка в серверах, ноутбуках и планшетах», – прокомментировал генеральный директор ОАО «Рикор Электроникс» Андрей Шперлинг.

Большинство комплектующих, включая материнские платы, корпусы и блоки питания, компания производит самостоятельно. Уровень локализации составляет 50-70% в зависимости от вида изделия.

Заказчиками продукции на основе отечественного процессора станут крупные системные интеграторы. Они будут поставлять продукцию «Рикор» на госпредприятия, в основном подведомственные учреждения МВД, Минобрнауки и Минздрава. Заказчиками электроники на процессорах Intel и AMD станут компании коммерческого сектора.

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