В Rockwell Automation назначен вице-президент группы северных стран в регионе EMEA

Rockwell Automation объявила о том, что Аса Арвидссон становится новым вице-президентом группы северных стран в регионе EMEA, которая включает Россию, Великобританию, Ирландию и страны Скандинавии. В новой должности Арвидссон будет помогать заказчикам внедрять цифровые решения, обеспечивающие гибкость, устойчивость и стабильность производства, а также сокращение срока окупаемости инвестиций.

Аса Арвидссон и ее команда будут работать в шведском офисе Rockwell Automation и формировать отношения с конечными заказчиками, поставщиками оригинального оборудования (OEM) и партнерами в группе северных стран. Это назначение укрепит лидерство компании в регионе EMEA и ускорит реализацию концепции «Единого предприятия» (Connected Enterprise) на промышленных предприятиях.

Сюзана Гонсалес (Susana Gonzalez), президент Rockwell Automation в регионе EMEA, сказала: «Мы заканчиваем успешный для нас финансовый год, и рады, что в это время к нашей команде присоединяется Аса. Она станет частью состава руководителей компании в регионе EMEA и поможет нам продолжать реализовывать стратегию компании и обеспечить рост прибыли в 2022 г.».

Арвидссон поможет донести до заказчиков в регионе преимущества цифровой трансформации, помогающие обеспечить рост бизнеса и одновременно достигать целей в области устойчивого развития.

«Интеллектуальные решения Rockwell Automation позволяют заказчикам экономить на затратах на инфраструктуру, сокращать время окупаемости и повышать производительность, — сказала Арвидссон. — В динамично меняющейся среде производственные компании все чаще сталкиваются с рисками, которые касаются сбоев в цепочках поставок и на производстве, поэтому они понимают важность автоматизации. Я очень рада присоединиться к Rockwell Automation и стать частью процесса цифровой трансформации предприятий в регионе».

К команде руководителей Rockwell Automation присоединилась не только Аса Арвидссон. Кристиан Ройтер (Christian Reuter) был назначен вице-президентом по доступу продуктов на рынок в регионе EMEA.

Ройтер и его команда будут реализовывать стратегию Rockwell Automation по доступу решений и продуктов компании на рынок всего региона, расширяя и совершенствуя экосистему PartnerNetwork. Увеличение охвата на ключевых рынках является одним из стратегических приоритетов компании. «Ускоренное предоставление программных решений наряду с продажами оборудования будет иметь решающее значение для успешного достижения поставленных целей», — отметил Ройтер.

«Rockwell Automation поддерживает постоянно расширяющуюся глобальную экосистему партнеров, которая включает в себя передовые технологии, непревзойденную региональную поддержку и услуги, а также комплексный и оптимизированный подход к ведению бизнеса, — сказал Ройтер. — Благодаря целому спектру инновационных технологий, а также нашим решениям в сфере программного обеспечения заказчики добиваются больших результатов».

В марте Мальте Дикельманн (Malte Dieckelmann) был назначен региональным вице-президентом по продажам программного обеспечения в регионе EMEA. Он помогал заказчикам добиваться успеха благодаря решениям, отвечающим реализации концепции «Единого предприятия», таким как интернет вещей и аналитика. Эта должность – новая для региона EMEA, и опыт Дикельманна в управлении компаниями, занимающимися программным обеспечением, оказался критически важным. Благодаря экспертизе нового руководителя, Rockwell Automation удается укрепить и сделать стратегические партнерства с PTC, недавно приобретенной компанией-разработчиком ведущей облачной платформы интеллектуального производства Plex Systems и AVATA еще эффективнее.

Партха Сешадри (Partha Seshadri) стал вице-президентом направления по обслуживанию в течение всего срока эксплуатации в регионе EMEA. В новой должности он будет способствовать развитию и эффективной работе своего направления, включая работу подразделений, занимающихся решениями и услугами. Услуги Rockwell Automation LifecycleIQ позволяют заказчикам обеспечивать преобразования их бизнеса, и основная роль Сешадри – организовать более быстрый и гибкий рабочий процесс на каждом этапе цикла.

Новые назначения помогут вывести бизнес Rockwell Automation в регионе EMEA на качественно новый уровень, считают в компании.