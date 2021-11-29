Сотрудники ИТ-сектора вошли в рейтинг самых переоцененных профессий

Топ-3 профессий с неоправданно высоким уровнем дохода, по мнению россиян − политики, чиновники и директора компаний. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

ИТ-специалисты заняли шестое место в рейтинге самых переоцененных профессий на рынке труда, так считают 4% россиян, причем мужчины придерживается такого мнения чаще женщин (5% и 3% соответственно). Еще по 4% россиян назвали самыми переоцененными на рынке труда футболистов, артистов и менеджеров.

В лидерах рейтинга специальности депутатов и политиков, их считают самыми переоцененными на рынке труда 22% россиян. На втором месте — госслужащие с 14% голосов. О неоправданно высоком жаловании топ-менеджеров высказался каждый одиннадцатый опрошенный (9%). 2% опрошенных признались, что с недоумением следят за гонорарами блогеров. Мужчины чаще говорили о неоправданно высоких заработках директоров и программистов, а женщины — о космических доходах блогеров.

Среди других переоцененных специалистов россияне называли риелторов, банкиров, юристов, парикмахеров, психологов, коучей, стоматологов, строителей и проч. (16%).

И лишь 4% респондентов придерживаются мнения, что переоцененных специалистов не бывает, любая работа должна хорошо оплачиваться.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 402

Время проведения: 19—26 ноября 2021 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондента