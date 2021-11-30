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9 декабря ABBYY и PwC представят итоги исследования о Process Mining

PwC и ABBYY проведут онлайн-конференцию «Process Mining в России. Итоги исследования ABBYY и PwC». 9 декабря в 11.00 эксперты представят итоги совместного исследования «Process Mining: преодоление барьеров на пути к успеху», в котором участвовали более 70 крупных российских компаний из разных отраслей. Подобное исследование в России проводилось впервые. Участие бесплатное, подробности и регистрация по ссылке.

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На конференции выступят:

  • Григорий Борисенко, директор, руководитель практики по оказанию услуг в области анализа данных, PwC;
  • Олег Сажин, заместитель генерального директора ABBYY Россия.

В дискуссии о перспективах Process Mining также примут участие:

  • Анастасия Головина, руководитель группы отчетности, Северсталь;
  • Елена Бебешко, руководитель службы методологии, Теле2 Россия;
  • Максим Сарычев, руководитель Дирекции процессного управления, Служба стратегического развития, ПАО "БАНК УРАЛСИБ".

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