CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

Андрей Митрохин возглавил Управление по работе с ключевыми клиентами и партнерами Konica Minolta Business Solutions Russia

Konica Minolta Business Solutions Russia объявляет о назначении Андрея Митрохина руководителем Управления по работе с ключевыми клиентами и партнерами (BACh). Андрей сосредоточится на работе с государственными и полугосударственными компаниями, а также на продажах через партнерскую сеть.

Андрей Митрохин обладает 20-летним опытом работы в ИТ-индустрии. Ранее работал в государственных структурах города Москвы. До этого занимался продажами вычислительных систем и развитием партнерского канала продаж в ряде крупных российских интеграторов и международных вендоров.

Андрей Митрохин получил образование в МИРЭА-Российском технологическом университете: он окончил Физический факультет по специальности «Радиоинженер».

На новом посту Андрей планирует укрепить отношения с существующими клиентами и партнерами, а также значительно увеличить количество новых благодаря налаженным контактам с компаниями по всей России.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Операторы лишили россиян безлимитного интернета

Конференция CNews «Информационная безопасность 2022» состоится 22 февраля

Что изменила пандемия на рынке CRM: аналитика от Market.CNews

Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии России за ноябрь 2021 года

Как цифровизация меняет корпоративную культуру

Все платежные системы заставят поддерживать карты «Мир». Исключений не будет

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие индукционные варочные панели: выбор ZOOM

Смартфоны следят за нами: как отключить сохранение перемещений на iOS и Android

Как выбрать веб-камеру для дома и офиса: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Дефекты светодиодов используют для дисплеев нового типа

Оптическое хранилище 5D: 500 терабайт данных на тонком стеклянном диске

Древнюю Землю бомбардировали астероиды: последствия обнаружили только сейчас
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021