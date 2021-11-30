Андрей Митрохин возглавил Управление по работе с ключевыми клиентами и партнерами Konica Minolta Business Solutions Russia

Konica Minolta Business Solutions Russia объявляет о назначении Андрея Митрохина руководителем Управления по работе с ключевыми клиентами и партнерами (BACh). Андрей сосредоточится на работе с государственными и полугосударственными компаниями, а также на продажах через партнерскую сеть.

Андрей Митрохин обладает 20-летним опытом работы в ИТ-индустрии. Ранее работал в государственных структурах города Москвы. До этого занимался продажами вычислительных систем и развитием партнерского канала продаж в ряде крупных российских интеграторов и международных вендоров.

Андрей Митрохин получил образование в МИРЭА-Российском технологическом университете: он окончил Физический факультет по специальности «Радиоинженер».

На новом посту Андрей планирует укрепить отношения с существующими клиентами и партнерами, а также значительно увеличить количество новых благодаря налаженным контактам с компаниями по всей России.