«Байкал электроникс» и GS Group объявили о сотрудничестве по развитию отечественной электронной компонентной базы

«Байкал электроникс» и GS Group объявили о сотрудничестве по развитию отечественной электронной компонентной базы.

Соглашение, которое заключили между собой компании, предусматривает сотрудничество в развитии отечественной элементной базы и электронных компонентов для систем хранения данных, вычислительной техники, периферийного и телекоммуникационного оборудования, совместную разработку приоритетных проектов, а также создание условий для внедрения созданных инновационных технологий и продуктов. Кроме того, «Байкал электроникс» и GS Group планируют совместную работу в сфере реализации проектов по разработке и производству отечественных микросхем, а также в области производства вычислительной техники на территории России.

«Отраслевая кооперация – один из действенных инструментов развития и повышения конкурентоспособности российской микроэлектроники. Мы и наши партнеры обладаем колоссальным опытом в реализации сложнейших инновационных проектов в этой сфере. Уверен, что синергия усилий позволит компаниям реализовать по-настоящему прорывные для отечественного рынка совместные проекты, в том числе, в части увеличения глубины локализации элементной базы», – сказал директор по развитию производства GS Group Федор Боярков.

«Мы рассчитываем на то, что подписание данного соглашения будет способствовать достижению одной из наших ключевых целей – существенному увеличению доли российских процессоров и электронных компонентов в отечественной вычислительной технике», – отметил Андрей Евдокимов, генеральный директор компании «Байкал электроникс».