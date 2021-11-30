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Исследование: российский крупный бизнес не спешит переходить на Wi-Fi 6

«Т1 интеграция», Huawei и профессиональное сообщество лидеров цифровой трансформации GlobalCIO|DigitalExperts провели совместное исследование на тему «Внедрение нового стандарта Wi-Fi 6 в России». Лишь 10% ИТ-директоров уже внедрили в своей организации новый стандарт, 61% слышали о нем, но еще не использовали.

По результатам исследования в компаниях для разных целей все активнее используется беспроводная связь. 94% CIO признают, что объем и требования к защищенности передаваемого трафика по сетям Wi-Fi за последние 10 лет существенно увеличились. Связывается это прежде всего с трендом на мобильность и отказом пользователей от стационарных компьютеров в рабочих целях. По мнению респондентов, компания Huawei прочно входит в тройку лидеров рынка беспроводных сетей корпоративного класса. При этом более половины ИТ-директоров считают, что для внедрения качественной беспроводной Wi-Fi-сети требуется интегратор, обладающий соответствующей сертификацией.

Исследование показало, что ИТ-руководители в России безусловно относят технологию Wi-Fi 6 к разряду перспективных, они заинтересованы в увеличении производительности корпоративной Wi-Fi-сети, но условий для того, чтобы полностью раскрыть ее потенциал пока недостаточно. Одним из основных сдерживающих факторов для внедрения Wi-Fi 6, согласно исследованию, является неполная осведомленность ИТ-директоров о преимуществах новой технологии (прежде всего о повышенном уровне кибербезопасности). Лишь 15% опрошенных знают обо всех инновациях в Wi-Fi 6, еще 74% понимают принципиальные улучшения или преимущества этого поколения по сравнению с предыдущими, но без погружения в детали.

Вторым не менее значимым сдерживающим фактором являются урезанные инвестиции на обновление сетевой инфраструктуры. 64% ИТ-руководителей заявили о том, что ежегодный ИТ-бюджет их компании позволяет обновлять беспроводные сети и сервисы только эпизодически. Лишь 14% опрошенных постоянно актуализируют и развивают их, всего 8% респондентов готовы менять сетевое оборудование чаще, чем раз в шесть лет.

«Вероятно, большую роль играют еще два фактора, которые заставляют рассматривать внедрение Wi-Fi 6 в компаниях как часть комплексного проекта модернизации ИТ-инфраструктуры. Стоит принять в расчет наличие устаревшего парка корпоративных устройств (ноутбуков, планшетов), не поддерживающих Wi-Fi 6 — на данном этапе они делают внедрение нового стандарта бессмысленным. Большое значение имеет также переход многих компаний на удаленный или гибридный режим работы. В результате снижения роста трафика в локальной сети ряда организаций проекты обновления сетевой инфраструктуры могли быть отложены», — отметила Екатерина Ляско, генеральный директор Global CIO.

«В перспективе ближайших 4-5 лет технология Wi-Fi 6 безусловно станет мейнстримом развития сетевой инфраструктуры крупного и среднего бизнеса. Сегодня в России она только начинает свои шаги. В большинстве ИТ-инфраструктур компаний уровень оценки значимости новой технологии пока не привел к осознанию настоятельной необходимости ее внедрения. Наша задача как интегратора и технологического эксперта донести до руководителей компаний четкое понимание бизнес-ценности нового стандарта и помочь своевременно его внедрить. На сегодняшний день мы уже имеем достаточный опыт внедрения технологии Wi-Fi 6 в самых разных секторах экономики России», — отметил Денис Мишин, руководитель отдела беспроводных сетей центра компетенций по сетевым технологиям компании «Т1 интеграция».

«Новые возможности и подходы современных технологий уже открыли возможности цифровой трансформации для многих компаний, а Wi-Fi 6 – как флагман инноваций закрепил этот фундамент в наиболее социально-значимых сферах – как телемедицина, образование с элементами AR/VR, умные и безопасные города, а также беспроводные офисы. Технологически Wi-Fi 6 наиболее близок к потребителю, предприятию и государству, чем его предшественники. При этом он намного надежнее и безопаснее, чем Wi-Fi предыдущих поколений, и можно говорить о его востребованности не только на глобальном, но и на российском рынке», — сказал Михаил Шпак, руководитель отдела технологического консалтинга Huawei Enterprise в России.

Стандарт Wi-Fi 6 был официально анонсирован осенью 2019 г. За это время на рынке появилось достаточно много оборудования, поддерживающего эту технологию беспроводной связи. Сегодня в России новый стандарт применяют некоторые предприятия и производства из отраслей промышленности, добывающей отрасли, топливно-энергетического комплекса, банки, медицинские организации, розничная торговля и госсектор (включая школы и вузы).

Технология Wi-Fi 6 позволяет адаптировать сетевую инфраструктуру к увеличению числа мобильных гаджетов, в том числе устройств интернета вещей (IoT), и росту беспроводного трафика. Основными преимуществами нового стандарта по сравнению с предыдущими поколениями являются увеличенная пропускная способность каналов связи, повышение емкости сети и скорости соединения, улучшение изоляции подключенных к сети клиентских устройств, а также повышение их энергоэффективности и кибербезопасности. Wi-Fi 6 опирается на алгоритм безопасности WPA3 — новейший протокол, который сводит к минимуму шансы взлома сети.

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