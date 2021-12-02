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«Крок» и Spacebit стали партнерами

«Крок» и Spacebit заключили партнерское соглашение. Достигнутые договоренности позволят «Крок» расширить свой продуктовый портфель всей линейкой решений вендора: X-Control, X-Role и продуктами, которые появятся в ближайшее время.

Spacebit выводит на рынок четыре продукта, которые решают разноплановые задачи: от учета средств защиты информации до аутентификации и разграничения доступа. В компаниях, где присутствует большое количество СКЗИ и используется российская криптография (ГОСТ), требуется ведение строгого поэкземплярного учета и обязательно создание органа криптографической защиты информации. Весь процесс: от приобретения электронных цифровых подписей или СКЗИ до его вывода из эксплуатации и уничтожения можно вести в информационной системе, разработанной компанией Spacebit.

«Компания «Крок» обладает экспертизой и глубоким пониманием того, что на данный момент является востребованным в области информационных технологий, и мы планируем, что грамотная синергия нашей разработки с одной стороны и профессиональных компетенций специалистов интегратора – с другой, помогут вывести информационную безопасность заказчиков на новый уровень», – сказал Хияс Айдемиров, исполнительный директор Spacebit.

«Spacebit занимает заметное место на рынке российского ПО, создавая конкурентные программные продукты. Решения отвечают запросам корпоративного и госсектора в отечественных средствах защиты информационных ресурсов. Уверена, технологическое партнерство Spacebit и «Крок» позволит компаниям масштабировать проектный опыт и укрепить крючевые экспертизы в области кибербезопасности», – сказала Мария Уколова, директор департамента информационных технологий ИТ-компании «Крок».

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