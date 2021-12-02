Naumen и «Обит» стали стратегическими партнерами

ИТ-разработчик Naumen и оператор-интегратор «Обит» объявили о сотрудничестве в сфере поддержки платформ для контакт-центров.

Партнеры договорились, что «Обит» обеспечивает интеграцию решений Naumen с системой телефонии клиента и бесперебойную работу контакт-центра на новой платформе как оператор связи и провайдер телекоммуникационных услуг. Также «Обит» берет на себя кастомизацию продуктов Naumen под бизнес-задачи и специфику деятельности клиента и внедрение индивидуальных требований с привлечением собственного ресурса в части продуктового развития: интеграцию с мессенджерами, разработку статистических форм и метрик, инструменты сбора данных.

Условия партнерства распространяются на омниканальную коммуникационную платформу Naumen Contact Center, которая лидирует по числу инсталляций в сегменте профессиональных контакт-центров (по данным консалтингового агентства iKS-Consulting за 2020 г.). Вторым продуктом, включенным в партнерство, стала no-code-платформа Naumen Erudite, которая позволяет создавать ИИ-ботов для обслуживания клиентов в голосе и чатах.

«2021 г. подтвердил прогнозы и усилил тенденции, которые запустил прошлый год, – сказал Михаил Телегин, руководитель коммерческого департамента «Обит». – Это ускорение бизнес-процессов, переход на цифровые платформы, роботизация операций, создание гибридных офисов. Но для нас это не просто тенденции, а конкретные запросы от наших корпоративных абонентов, и выполнить их значит помочь им решить их бизнес-задачи. Уверен, что партнерство с компанией Naumen, ведущим разработчиком продуктов, нацеленное на оптимизацию коммуникаций и повышение их эффективности, позволит нам максимально соответствовать потребностям клиентов и вызовам времени».

«Наша совместная работа на проектах подтверждает высокий профессиональный уровень команды «Обит», экспертизе которой доверяют наши ведущие заказчики. Партнерство – это закономерный шаг, который поможет нам последовательно и углубленно работать с потребностями бизнеса и расширять возможности применения продуктов Naumen для решения его задач», – отметил Андрей Зайцев, директор департамента контактных центров и роботизированных систем Naumen.

У компаний уже есть несколько примеров удачного сотрудничества: так, более 5 лет назад «Обит» взял на себя интеграцию и техподдержку платформы контакт-центра Naumen Contact Center (NCC) для крупного DIY-ритейлера.