Ассоциация «Отечественный софт» подписала Меморандум с Ассоциацией потребителей ПО и оборудования

1 декабря 2021 г. в Москве прошла презентация Ассоциации крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования (АКП ПОО). В рамках мероприятия состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между Ассоциацией КП ПОО и Ассоциацией «Отечественный софт». Свои подписи в соглашении поставили Ренат Лашин, исполнительный директор АРПП, и Рената Абдулина, председатель АКП ПОО.

Презентация проходила на площадке ВДНХ, где встретились учредители Ассоциации, ИТ-директора госкомпаний, а также руководители отраслевых объединений разработчиков программного обеспечения и оборудования.

«Подписание Меморандума между Ассоциацией разработчиков программных продуктов и Ассоциацией крупнейших потребителей ПО и оборудования – это значимое событие в ИТ-отрасли. Этот факт, по моему мнению, является признанием лидирующей роли АРПП в формировании и реализации повестки в области импортозамещения», — отметил Ренат Лашин, исполнительный директор АРПП «Отечественный софт».

«Совместная работа в рамках Меморандума позволит усилить взаимодействие между российскими вендорами и конечными пользователями продуктов. Этот диалог необходим для того, чтобы с учетом требований со стороны заказчиков наши разработчики могли совершенствовать продукты, делать их максимально функциональными и комфортными для потребителей. Впереди нас ждут совместные коллаборации — проведение тестирования и апробации решений, обмен опытом по внедрению, а также продвижение проектов в рамках профильных мероприятий», — добавил спикер.

АКП ПОО также подписала соглашения о сотрудничестве с Консорциумом «Вычислительная техника», Ассоциацией «Доверенная платформа» и Консорциумом «Телекоммуникационные технологии».

Справка

АРПП «Отечественный софт» — наиболее влиятельное в России объединение отечественных производителей тиражируемого ПО. Ассоциация учреждена в 2009 г. российскими разработчиками, в настоящее время в ее состав входит более 200 ИТ-компаний. За 12 лет своего существования Ассоциация стала центром компетенции в области создания нормативной правовой базы в сфере импортозамещения и площадкой независимого и прямого диалога с государством.

Учредителями Ассоциации крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования являются Госкорпорация «Росатом», Госкорпорация «Роскосмос», «Ростелеком» и «Газпром нефть». Соглашение о создании Ассоциации было подписано в июне 2021 г. на Петербургском международном экономическом форуме. Первое заседание Ассоциации состоялось в конце октября 2021 г. Оно было посвящено первоочередным планам развития Ассоциации, взаимодействию ее участников, а также условиям присоединения новых компаний.