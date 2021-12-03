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Чистый доход NetApp вырос на 11% во II квартале 2022 финансового года

NetApp обнародовала финансовые результаты за II квартал 2022 финансового года, который закончился 29 октября 2021 г.

Чистый доход компании во II квартале вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $1,57 млрд.

Общий объем выручки NetApp Public Cloud увеличился на 80% по сравнению со II кварталом прошлого финансового года и составил $388 млн.

Чистый годовой доход компании от продаж All-flash решений вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2021 финансового года и составил $3,1 млрд.

Доход от реализации продукции вырос на 9% по сравнению с прошлым годом и составил $814 млн.

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