Что ждет отрасль управления данными в 2022 году?

Прогноз Главы Представительства Commvault в России и странах СНГ Ивана Засохлина.

«Удаленка» стала новой реальностью

За последние 18 месяцев пандемия COVID-19 вынудила многих людей покинуть офисы, а это означает, что значительное число людей теперь работает из дома.

IDC прогнозирует, что в 2023 году 60% всех данных, критичных для непрерывности бизнеса, будут генерироваться сотрудниками, работающими на удаленке.

В России многие проекты, связанные с поддержкой удаленного режима работы и внедрением процессов удаленного управления критически-важными данными, которые изначально были рассчитаны на 18-24 месяцев, выполнялись всего за несколько недель.

Это вынужденное ускорение внедрения привело к взрывному росту многооблачных сред, которые используются для поддержки многочисленных новых приложений на базе SaaS.

Мы не видим предпосылок к возвращению в допандемийное состояние, поэтому сейчас крайне важно обеспечить возможность безопасно перемещать данные и использовать их в многооблачной среде.

Ждем взрывной рост DMaaS

В следующем году будут активно внедряться решения DMaaS (Data Management-as-a-Service), с помощью которых компании смогут перенести основную часть данных, которые сейчас хранятся внутри корпоративной ИТ-инфраструктуры и на ноутбуках сотрудников, в облака, обеспечить защиту корпоративных данных, хранение в соответствии с требованиями законодательства, интеллектуальное управление и контроль.

По прогнозам IDC, рынок DMaaS в следующие несколько лет будет каждый год расти примерно на 15% и в 2024 году его объем превысит 15 миллиардов долларов. В Commvault есть свой сервис DMaaS – Metallic, который уже завоевал европейский и американский рынки и скоро будет доступен российским заказчикам.

Ransomware – прогрессирующая угроза

Быстрый рост данных в экосистемах, приложениях и гибридных инфраструктурах нескольких поколений создает новые риски, способные повлиять на рост бизнеса компании и цели работы, например, в любой отрасли сегодня любая компания столкнулось с реальной угрозой атак программ-вымогателей.

Согласно оценкам Gartner ущерба от программ-вымогателей, в среднем простой из-за атаки программы-вымогателя продолжается 19 дней и каждый час простоя стоит почти 300 тысяч долларов.

Commvault постоянно помогает своим клиентам провести восстановление после таких атак. Например, наше флагманское решение Data Protection с неизменяемыми резервными копиями. А новое решение Commvault Ransomware Protection с сервисами реагирования (Response Services) предоставляет клиентам возможность внедрить многоуровневую систему защиты от программ-вымогателей.

Никогда раньше данные не были так ценны и так уязвимы как сегодня. Мы призываем вас в 2022 году сосредоточиться на управлении вашими данными, их защите и контролю.