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«Сбер» запускает собственный сейлз-хаус для продажи рекламы

Сейлз-хаус «СберСеллер» займется развитием и продажей рекламных продуктов «Сбера», сообщили CNews представители «Сберинтертейнмент».

Компания «Сберселлер» была создана на базе агентства «Индекс 20», которое ранее специализировалось на продаже медийной рекламы активов медиахолдинга Rambler&Co. Сейчас она входит в группу компаний «Сберинтертеймент», объединяющую развлекательные и рекламные активы экосистемы «Сбера». Новый сейлз-хаус сфокусируется на продаже рекламного инвентаря экосистемы, а также планирует выход на внешний рынок.

Среди ближайших инициатив «Сберселлера» – создание рекламных инструментов на основе массива данных экосистемы и разработка продуктов совместно с другими дочерними компаниями «Сбера». Одним из первых проектов сейлз-хауса станет эксклюзивная продажа рекламы по модели AVOD на мультимедийном сервисе Okko.

Наталья Дмитриева, генеральный директор «Сберселлера», рассчитывает, что сейлз-хауз позволит объединить многогранные рекламные возможности экосистемы «Сбера» для создания уникальных продуктовых решений и откроет для рекламодателей разнообразные варианты для коммуникации с аудиторией: «Главный вызов 2022 г. – наращивание экспертизы в реализации экосистемных проектов, предложение рынку рекламных инструментов, способных решить задачи разных уровней воронки продаж, накопление опыта и аналитики для оптимизации и роста эффективности продуктов».

С приходом Натальи Дмитриевой на позицию генерального директора «Индекс 20» в марте 2021 г. в структуре сейлз-хауса были созданы новые направления бизнеса по построению и развитию отношений с партнерами. Благодаря этому команде удалось в кратчайшие сроки собрать и запустить продуктовую линейку, которая объединила в коммуникациях на 360˚ сразу несколько активов огромной экосистемы «Сбера», а также сформировать основу для рекламного продукта, охватывающего все части воронки продаж и включающего оценку эффективности каждого канала. Менеджменту сейлз-хауса удалось показать рост 64% (к аналогичному периоду 05-07.2020) спустя три месяца после назначения Натальи Дмитриевой, в III квартале 2021 г. рост продаж составил 75%.

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