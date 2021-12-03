Syssoft начала проводить обучающие программы по работе с Autodesk

Syssoft, центр экспертизы в области программного обеспечения, провела обучающий курс для руководителей девелоперской компании Apsis Globe в рамках поставки Autodesk AEC Collection. Это стек технологий для проектирования и строительства с помощью инструментов BIM и САПР, объединенных средой обработки данных в облаке.

В рамках курса Syssoft дала Apsis Globe исчерпывающую базу для проверки качества результатов BIM-проектирования подрядчиков. Участие в образовательной программе принял главный архитектор компании и заместитель руководителя службы заказчика по проектированию. Обучение, с учетом пожеланий и плотного графика руководителей, длилось 4-5 часов в неделю в течение месяца.

За это время специалисты познакомились с базовой функциональностью Autodesk Revit, программного решения для автоматизации проектирования на основе технологии BIM, и нюансами работы в Autodesk Design Review — программы для просмотра, пометок и отслеживания изменений в 2D-чертежах и 3D-моделях.

Также в рамках курса сотрудники Apsis Globe изучили возможности платформы Autodesk Construction Cloud для обмена данными и инструменты Navisworks для проверки 3D-моделей.

«Обучение прошло отлично, наши ожидания полностью оправданы, — сказала Анна Сенкевич, главный архитектор Apsis Globe. — Программа насыщенная, практический и теоретический материал был подан внятно, спокойно и доходчиво. Мы получили полезные инструменты для работы, расширили профессиональный кругозор и уже используем полученные знания в работе с документацией, в процессе коммуникации с генпроектировщиком».

Теорию и обзор функциональности программных продуктов дополнили практические упражнения в программной среде на примере рабочей модели одного из проектов Apsis Globe.

«Изначально у заказчика была потребность в работе с Revit, однако в процессе обучения мы расширили программу и изучили различные дизайн-инструменты для просмотра BIM-моделей, работы с большими данными, проверки документации и контроля качества моделей, сделав акцент на практическую сторону всех возникающих вопросов», — сказал Олег Кирьянов, преподаватель курса, инженер отдела САПР компании Syssoft.