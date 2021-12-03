В Якутии сельчан обучат ИТ-профессиям

В Республике Саха (Якутия) на базе районных ИТ-центров будет запущена программа по переподготовке кадров для ИТ-отрасли и креативного кластера, о чем CNews сообщили представители пресс-центра Республики Саха в Москве. Жители сел получат навыки программирования, дизайна, маркетинга и других актуальных профессий, которые им пригодятся для последующего трудоустройства.

Программа по переподготовке кадров стартует уже в I квартале 2022 г. Согласно плану правительства региона, в течение года обучение новым профессиям пройдут около тысячи человек. Длительность каждой программы составит 3-6 месяцев.

«Мы в ближайшие годы рассчитываем на рост экономики, увеличение занятости населения, в том числе и за счет ИТ-отрасли. Для этого нужен хороший человеческий капитал. Талантливая и целеустремленная молодежь в республике есть. Создание условий для развития и реализации их потенциала позволит сделать прорыв в ИТ-отрасли», – сказал глава Якутии Айсен Николаев.

Как сообщили в Мининноваций Якутии, потребность в ИТ-кадрах в республике резко выросла на фоне активной поддержки креативной индустрии и ИТ-отрасли. Ежегодно ССУЗ-ы и ВУЗ-ы республики выпускают около 500 специалистов для этой сферы, однако этого числа выпускников недостаточно. Например, такие крупные якутские ИТ-компании как inDriver, MyTona ощущают острую потребность в работниках, владеющих ИТ-компетенциями: по данным министерства инноваций, компаниям требуются около 1500 специалистов.

Напомним, к 2024 г. Правительство региона ставит задачу увеличить долю занятых в ИТ-отрасли специалистов до 10 тыс. человек. Для реализации своей цели Правительство активно поддерживает образовательные инициативы и программы по развитию ИТ-компетенций. «Задача программы – борьба с безработицей в селе и создание новых рабочих удалённых мест, ведь для ИТ неважно, где ты находишься – в Якутске, Москве или в Борогонцах», – сказал министр инноваций Якутии Анатолий Семенов.

Еще одним инструментом подготовки ИТ-кадров является масштабный республиканский конкурс «Моя профессия – ИТ». Это конкурс среди школьников и студентов, не имеющий аналогов в других субъектах России. Мероприятие проходит в формате хакатона — марафона по разработке ИТ-проектов под задачи различных отраслей. В 2021 г. в молодежном ИТ-конкурсе приняли участие 1500 человек из разных районов Якутии.

В подготовке ИТ-специалистов также важную роль играют школы. В республике работают более 50 ИТ-школ по различным направлениям: от робототехники и анимации до программирования и 3D-моделирования.

Креативные индустрии Якутии уже сегодня вносят значимый вклад в развитие экономики. За первое полугодие 2021 г. выручка только Технопарка «Якутия» составила 729 млн. руб., что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Резидентами уплачено налогов на сумму 37,1 млн. руб., привлечено инвестиций на 59,9 млн. руб.