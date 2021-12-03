VK Company Limited: изменения в структуре контролирующего акционера компании и перестановки в менеджменте

VK Company Limited (LSE и MICEX-RTS: «MAIL», далее «VK» или «компания») была уведомлена о запланированных изменениях в акционерной структуре АО «МФ Технологии» (МФТ), в результате которых АО «Согаз» станет акционером АО МФТ, а USM и «Мегафон» выйдут из состава акционеров. Об этом CNews сообщили представители VK.

VK сообщает, что генеральный директор компании Борис Добродеев принял решение оставить свой пост генерального директора VK (Россия) и покинуть компанию. Тем не менее, он продолжит исполнять свои обязанности, пока совет директоров VK не назначит нового генерального директора: это обеспечит плавную передачу дел.

«Я всегда говорил, что главные в интернете – пользователи. Но сегодня я хочу поблагодарить команду VK за смелые совместные проекты и акционеров за доверие. И всех вместе – за возможность участвовать в создании одной из лучших компаний в стране. Я счастлив был работать с прекрасной командой опытных профессионалов, которые горят своим делом. Коллеги всегда заряжали меня своей творческой энергией и новыми идеями. Отдельно я хочу поблагодарить Алишера Бурхановича Усманова за уникальную возможность для самореализации и за оказанное мне доверие и всех стратегических и миноритарных акционеров VK – за их поддержку. Это было увлекательное путешествие, которое продлилось восемь лет: символично, что оно начиналось с поста заместителя директора во “Вконтакте”, а заканчивается во главе огромной компании VK: лидера в российских сегментах социальных сетей, образования и фудтеха, одного из крупнейших представителей международный игровой индустрии. Компания активно развивает направление транспорта, классифайды и другие новые инициативы. У VK богатое прошлое, интересное настоящее и, уверен, великое будущее. Горжусь, что был частью этой компании и желаю ей только удачи», – сказал Борис Добродеев, генеральный директор VK (Россия).

«У меня много планов: вернуться в USM для работы с цифровым активами, включая AliExpress Россия, и запустить глобальный венчурный фонд. Но в ближайшее время я сосредоточусь на том, чтобы плавно передать дела и сделать переходный период максимально гладким для акционеров, спокойным для команды и незаметным для миллионов наших пользователей», – добавил Борис Добродеев.

О VK

VK строит экосистему, которая помогает миллионам людей решать повседневные задачи онлайн. Ею пользуются больше 90% аудитории рунета.

В экосистеме можно общаться (в «Одноклассниках», «Вконтакте», в мессенджерах и в Почте Mail.ru), играть (с MY.GAMES), продавать и находить товары и услуги, искать работу и сотрудников (на «Юле» и в «VK работе»), заказывать продукты и готовую еду (в Delivery Club, «Самокате» и «Кухне на районе»), находить такси, авто или самокат для поездок по городу (в «Ситимобиле» и «Ситидрайве»), осваивать новые профессии (с GeekBrains, Skillbox и другими образовательными проектами), покупать вещи на российском AliExpress и решать множество других задач.

Экосистема связана общими звеньями. Пользователи могут авторизоваться в разных сервисах с единой учетной записью VK ID, платить и зарабатывать кешбек с платформой VK Pay, получать скидки и выгодные предложения с VK Combo, пользоваться любимыми сервисами на платформе приложений VK Mini Apps — а с любыми задачами поможет справиться голосовой ассистент «Маруся».

Компания также развивает свою экосистему продуктов и услуг для цифровизации бизнес-процессов — от интернет-продвижения и предиктивной аналитики до корпоративных соцсетей, облачных сервисов и автоматизации предприятий.