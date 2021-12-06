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Accenture: Open Source в России будут использовать более 90% компаний к 2026 г.

Рынок Open Source-софта в России предоставляет пространство для ощутимого роста по множеству направлений. В 2026 г. более 90% компаний будут использовать открытое ПО, говорится в совместном исследовании компании Accenture и фонда «Сколково».

В исследовании, как сообщили CNews представители Accenture, приняли участие 40 организаций, 15% из которых являются разработчиками решений на Open Source, а остальные – пользователями. Среди респондентов: руководители ИТ-подразделений – 70%, смежных с ИТ подразделений – 13%, а также внутренние эксперты организаций в области Open Source – 7%. Еще в 10% компаний ответы предоставили руководители компаний.

«Мы видим перераспределение использования проприетарного ПО в пользу повышения интереса к Open Source решениям, о чем свидетельствуют ежегодные исследования мирового рынка компанией Red Hat. Но объективных данных по российскому рынку до сих пор не было, поэтому мы решили провести такое исследование – оно призвано помочь принимать обоснованные решения по стратегии развития технологий Open Source», - сказал Станислав Нагорский, директор департамента «Технологии» Accenture в России.

Один из ключевых выводов исследования – факт проникновения Open Source-решений практически во все сферы бизнеса в России. Особенно высок уровень использования Open Source в направлении ИТ-инфраструктуры – 100% разработчиков и 85% компаний-пользователей, в сфере ИТ-поддержки (83% и 59%) и в области аналитики данных (17% и 44%). При этом более 50% респондентов заявили, что продолжают дорабатывать Open-Source решения.

Анализ ситуации показал, что зона потенциального роста использования Open Source-продуктов российской разработки составляет 19% рынка в сегменте компаний-пользователей и 42% – в сегменте компаний-разработчиков. Так, из компаний-пользователей открытым софтом российской разработки пользуются 4% респондентов, 9% полагаются на зарубежное открытое ПО, а еще 10% используют проприетарный софт. Для сегмента респондентов-разработчиков аналогичные показатели составляют 10%, 27% и 15% соответственно.

В исследовании также оценивались характеристики Open Source-продуктов, используемых в настоящий момент на рынке. Средний уровень соответствия открытых ИТ-продуктов потребностям компаний по основным направлениям составил 3,8 балла из 5 с покрытием необходимого функционала в 62%. При этом самые высокие показатели соответствия сегодня фиксируются по направлению доменов и инфраструктурных сервисов – 4,1 балл, а покрытие необходимого функционала лучше всего обеспечивает Open Source -софт для виртуализации ресурсов, а также для обработки и хранения данных – по 67%.

Общими для всех компаний проблемами при взаимодействии с открытыми решениями являются сложности адаптации под конкретный̆ процесс: с ними сталкивается 80% респондентов-разработчиков и более 40% респондентов-потребителей. Сложность интеграции со смежными системами затрагивает по 60% респондентов в обеих группах.

По словам Станислава Нагорского, один из главных выводов исследования: крупные компании сделали выбор в пользу Open Source, административные барьеры сняты и теперь на первый план выходят конкурентные преимущества – современный технологический стек «под капотом» решения, гибкость и время вывода на рынок новых версий, развитость экосистемы.

Второй важный вывод: компании уже сложно разделить на разработчиков и пользователей. Цифровизация и растущее проникновение Open Source-технологий в бизнес – неразрывный процесс, и лидеры цифровых трансформаций не только активно применяют, но и участвуют в разработке наиболее современных программных решений.

«Использование современных Open Source-решений рассматривается такими компаниями и как эффективный инструмент трансформация ключевых бизнес-процессов, и одновременно как весомый аргумент в привлечении и удержании кадров», - добавляет Станислав Нагорский.

О компании Accenture

Accenture – международная компания, предоставляющая широкий спектр услуг в области стратегии и консалтинга, интерактивных сервисов, технологий и операций, направленных на цифровизацию бизнеса. В своей деятельности мы сочетаем уникальные знания и опыт в 40 отраслях, полученные в результате работы крупнейшей в мире сети центров передовых технологий и интеллектуальных операций. Более 624 тыс. сотрудников компании работают в 120 странах мира. Accenture постоянно создает инновации, помогая своим клиентам повысить эффективность и получить ценность для их бизнеса в долгосрочной перспективе.

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