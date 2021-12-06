«Свеза» автоматизировала процесс найма персонала с помощью робота Sever.AI

«Свеза» решила проблему автоматизации входящего потока кандидатов, используя HRTech-решения компании TalentTech: искусственный интеллект Sever.AI и ATS-платформу Potok. Применение этих систем на всех семи комбинатах предприятия, а также в дочерней компании, которая занимается лесозаготовкой, позволило упростить процесс подбора кандидатов. В результате время обработки входящих заявок сократилось в 2 раза, не осталось ни одного необработанного звонка и 46% кандидатов получили приглашение на встречу.

До внедрения искусственного интеллекта процесс сбора и анализа анкет кандидатов проходил вручную. Сегодня с откликами на вакансии «Свезы» работает только робот Sever.AI. Применение робота оптимально при подборе на массовые вакансии, где основная доля соискателей напрямую звонит по контактным телефонам. Бот может обрабатывать до 100 заявок в минуту, что в 100 раз быстрее работы оператора.

Как происходит обработка входящего потока кандидатов с помощью Sever.AI: кандидат звонит на входящую линию, робот проводит опрос по сценарию: спрашивает ФИО, гражданство, желаемую вакансию и переводит все ответы в текст; робот уточняет у кандидата, где тот живет, и в реальном времени предлагает ближайший к нему комбинат и день/время записи; кандидат выбирает время и Sever.AI передает данные в ATS Potok в соответствующую вакансию; после звонка робот отправляет кандидату SMS с договоренностями о месте, времени и ссылкой на онлайн-анкету; кандидат заполняет лендинг-анкету и вносит дополнительные данные. Таким образом, ему не надо заполнять анкету вручную на комбинате, а рекрутеру — вносить данные в систему; после заполнения анкеты Sever.AI дополняет данные в ранее созданной карточке кандидата в ATS Potok.

«Для нас, как для прогрессивной компании, важно следовать трендам в области цифровизации. Основная цель партнерства с Sever.AI в части автоматизации HR-процессов компании — создать эффективный и бесшовный путь работы с кандидатами, при этом не потерять ни одного соискателя из-за человеческого фактора. Именно искусственный интеллект в подборе гарантирует круглосуточное пополнение базы соискателей, сокращение времени на поиск, анализ анкет и проведение самих интервью. В результате кандидат доходит до собеседования без какого-либо участия человека», — отметила Ирина Кузьмина, руководитель направления подбора персонала компании «Свеза».

Существенное преимущество технологии: робот не пропускает ни одного звонка, обрабатывая 100% заявок. Так, за 6 месяцев в «Свезу» позвонили 3957 кандидатов: из них 3062 подошли по всем параметрам и 1820 были приглашены на собеседование. В итоге удалось сократить время обработки входящих заявок в 2 раза, сэкономив HR-специалистам более 500 часов рабочего времени.

«Решение Sever.AI сфокусировано на автоматизации подбора персонала: все больше компаний внедряют ИИ и роботизацию в HR-процессы. Особенно решения на базе искусственного интеллекта необходимы при массовом найме. Внедрение таких цифровых решений ускоряет этапы отбора кадров и приема на работу: Sever.AI хорошо интегрировалось с существующими корпоративными системами “Свезы”, а также с ATS-системой Potok для ведения базы кандидатов и прозрачной аналитики по всем этапам подбора», — сказал Владимир Ли, руководитель направления роботизации и машинного обучения компании TalentTech.