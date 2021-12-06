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VMware: активное применение систем контроля и оценки эффективности сотрудников негативно сказывается на корпоративной культуре компаний

Компания VMware, Inc., поставщик ПО для виртуализации и лидер в области корпоративного программного обеспечения, опубликовала результаты глобального исследования, которое показало, что увеличение мер для мониторинга эффективности сотрудников, работающих удаленно, снижает их мотивацию, производительность, а также уровень доверия к компании. Об этом CNews сообщили представители коммуникационного агентства PR Partner.

Аналитики Vanson Bourne по заказу VMware опросили 7600 сотрудников из разных отраслей и выяснили, что 76% российских компаний, перешедших на гибридный формат работы, уже используют системы для наблюдения за работой персонала или планируют внедрить их в ближайшее время. К подобным мерам относятся проверка электронной почты (42%), контроль за посещением сайтов (42%) и использованием инструментов для совместной работы (51%), видеонаблюдение (27%), а также реагирование на нажатие клавиш на клавиатуре (37%). Однако 37% компаний с развитой системой мониторинга корпоративных устройств и 31% компаний, которые постепенно осваивают данные технологии, заявили о высокой текучести кадров.

Исследование показало, что руководителям необходимо соблюдать баланс между внедрением новых способов оценки эффективности персонала и сохранением комфортной рабочей среды. Более половины сотрудников (67%), перешедших на удаленку, считают, что их руководители скорее обращают внимание не на такие традиционные показатели, как время, проведенное в офисе, а на результаты проделанной работы. Кроме того, 64% респондентов согласились с тем, что удаленный формат позволил им стать более эффективными, чем раньше.

73% организаций были вынуждены разработать новые способы для оценки продуктивности сотрудников. Технологии удалось внедрить благодаря проведению регулярных встреч с руководителями для обсуждения рабочих нагрузок (50%), оценке показателей результативности рабочих команд (62%), а также использованию нового программного обеспечения для управления проектами (48%). Информация о разработке новых способов контроля и количественной оценки труда не должна скрываться от сотрудников. Хотя большинство из них (67%) осведомлены о такой системе контроля эффективности, 4% опрошенных не знают, внедрила компания подобные технологии или нет.

«Сейчас компании во всем мире переходят на гибридный формат работы, в рамках которого постоянное присутствие сотрудников в офисе не требуется. При этом работодателям следует с осторожностью подходить к использованию инструментов мониторинга. В условиях удаленки сотрудники замечают рост доверия к себе со стороны руководителей, а увеличение способов контроля производительности может подорвать доверительное отношение персонала к организации и привести к уходу перспективных кадров», — отметил Шанкар Айер (Shanker Iyer), старший вице-президент и генеральный директор подразделения вычислений для конечных пользователей компании VMware.

Мониторинг эффективности — это одна из множества тем, затронутых в исследовании VMware. Другие выводы исследования:

• Внедрение цифровых инструментов меняет корпоративную культуру. Переход на удаленку изменил принципы взаимоотношений в рабочем коллективе. Если раньше единство сотрудников поддерживалось за счет их физического присутствия в офисе, то теперь их объединяют общие ценности. Так называемый виртуальный офис увеличивает карьерные возможности и вместе с этим создает новые критерии оценки эффективности сотрудников и руководителей компаний. Подробнее по ссылке.

•Доверительное отношение к сотрудникам — залог успеха любой компании. С переходом на дистанционный формат работы утратились возможности для централизованного контроля за рабочим процессом, из-за чего руководители больше доверяют своим сотрудникам. Также это обеспечивает высокий уровень прозрачности в компании. Приверженность этим принципам поспособствует сплоченности коллектива. Подробности по ссылке.

•Безопасность — это командный вид спорта. Удаленка предоставляет сотрудникам дополнительные возможности, но также создает условия для появления рисков информационной безопасности. В условиях, когда ИТ-специалисты не могут контролировать корпоративные устройства и приложения, защищенность данных компании будет зависеть от всех ее сотрудников. Подробнее в инфографике по ссылке.

Методология

В июле-августе 2021 г. компания VMware и аналитики Vanson Bourne провели исследование, в котором приняли участие 7600 респондентов со всего мира. В их число вошли руководители и рядовые сотрудники из различных отраслей: IТ, HR, промышленность, финансы, торговля, энергетика, логистика, ритейл, СМИ, здравоохранение, образование, HoReCa, транспорт и т.д. Исследование было проведено в таких странах, как Великобритания, Германия, Франция, Италия, Нидерланды, Россия, Польша, Норвегия, Швеция, Испания, ОАЭ, Саудовская Аравия, США, Канада, Япония, Австралия, Индия, Китай, Сингапур и Южная Корея.

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