Дефицит в ИТ: за год половина российских компаний заметили эту тенденцию

Аналитики Platforma («Платформа больших данных», совместное предприятие ВТБ и «Ростелекома») и российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru проанализировали отношение менеджеров и управляющих бизнеса к дефициту на рынке труда ИТ-специалистов. Дефицит ИТ-сотрудников заметно усилился за последние два года, ситуацию считает проблемной каждый второй руководитель.

Каждый пятый управленец уверен, что на рынке труда существует дефицит ИТ-кадров (23%), каждый третий (40%) видит подобную тенденцию и лишь 9% его не замечает. Почти половина респондентов (48%) призналась, что заметили ее менее года назад, почти треть (31%) - 1-2 года назад, 14% опрошенных признают, что почувствовали нехватку айтишников еще 3-5 лет назад. В рамках исследования выяснилось, что каждый шестой руководитель (16%) признает сложившийся дефицит серьезной проблемой для бизнеса, каждый третий (43%) опасается подобной ситуации, тогда как 10% не считают это проблемой.

«В конце ноября - начале декабря 2021 г. на hh.ru открыто свыше 143 тыс. вакансий для ИТ-специалистов, что на 85% превышает показатели конца осени 2020 г. Весь 2021 г. отмечен взрывным ростом ИТ-вакансий – годовые темпы прироста составляют 76%, при этом сохраняется острый дефицит и нехватка ИТ-кадров, резюме прирастают в среднем на 5%. Дефицит в течение года также усугубляется, если в начале 2021 г. на одну вакансию в ИТ приходилось 2,5 резюме, то к концу осени показатель опустился до 1,5», - сказала Мария Игнатова, руководитель службы исследований hh.ru.

Исследование выявило, что топ-менеджеры активно решают проблему нехватки кадров в ИТ-секторе: 23% работодателей покупают обучающие курсы/семинары, 23% переквалифицируют сотрудников, 22% разрабатывают программы мотивации, 16% предлагают заработную плату выше рыночной, 8% нанимают высококвалифицированных наставников, а 6% специально для сотрудников ИТ покупают новое технологическое оборудование. Каждый второй управленец (55%) признался, что готов нанять специалиста из ИТ за большие деньги, который гарантированно решит бизнес-проблемы.

По мнению работодателей, сотрудник сферы ИТ должен обладать логическим мышлением (39%), любить аналитику и большие данные (32%), быть стрессоустойчивым (29%), усидчивым (25%), ответственным (25%) и гибким (18%). Таким сотрудникам на топовых позициях большинство опрошенных (29%) готовы предлагать ежемесячную зарплату от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб., 24% - от 100 тыс. руб. до 150 тыс. руб., 15% от 150 тыс. руб. до 300 тыс. руб., 6% - от 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб. и 3% - более 500 тыс. руб.. На стартовых позициях большинство респондентов (31%) готовы платить 20 тыс. руб. - 40 тыс. руб. ежемесячно, 29% - от 40 тыс. руб. до 60 тыс. руб., 17% - от 60 тыс. руб. до 80 тыс. руб., 5% - от 80 тыс. руб. до 100 тыс. руб. и 3% даже более 100 тыс. руб. на старте.

Исследование выявило, что дефицит кадров частично решается с помощью найма студентов и выпускников вузов. По данным hh.ru, работодатели за 2021 г. увеличили число ИТ-вакансий, в которых не требуют опыт работы, на 72% по сравнению с 2020 г. Сегодня каждая пятая ИТ-вакансия на hh.ru доступна для соискателей без опыта работы, в цифрах за 2021 г. - это 167 тыс. вакансий.

Результаты опроса показали, что 19% полностью готовы довериться молодым кадрам и переключить ряд задач на студентов и выпускников вузов, еще 43% рассматривают такую возможность и лишь 7% респондентов не готовы делегировать задачи молодым ИТ-специалистам.

«Среди основных плюсов работы с выпускниками работодатели называют быструю обучаемость (36%), оперативное реагирование (33%), любознательность (16%) и низкие зарплатные ожидания (15%). Не смотря на нехватку ИТ-специалистов бизнес видит пути решения этой проблемы в самые короткие сроки. Наш первый шаг - партнерство с магистратурой “Коммуникации, основанные на данных” НИУ ВШЭ. Мы планируем выступать в качестве наставников, а также запустить программу стажировок, которая стартует 10 января 2022 г. и продлится до марта», - сказал Алексей Каштанов, генеральный директор Platforma.

Согласно результатам исследования, самыми перспективными направлениями ИТ-сферы оказались искусственный интеллект (28%), Data Science (21%), дополненная и виртуальная реальности (21%), мобильная разработка (19%) и облачные технологии (11%).

Методология

В опросе приняли участие 1201 предпринимателей и руководителей в возрасте от 18 лет. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в ноябре 2021 г. Регионы исследования - вся Россия, города 100 тыс+.

Справка о «Платформе больших данных»

Platforma («Платформа больших данных») – совместное предприятие ВТБ и «Ростелекома». Создано в 2020 г. Компания разрабатывает инструменты для бизнеса на основе big data: сервисы персонализации, геопространственного анализа, планирования продаж, рекламные платформы, а также развивает ИТ-инфраструктуру.