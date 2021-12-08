Отечественное ПО «Т1 консалтинг» появится за рубежом

Разработчик российских программно-аппаратных решений «Т1 консалтинг» и международный технологический дистрибьютор RRC подписали партнерское соглашение, в рамках которого дистрибьютор запустит в продажу продукты «Т1 консалтинг» в Грузии, Казахстане, Азербайджане, Узбекистане, Белоруссии и Киргизии.

Соглашение способствует популяризации и росту продаж российских программных продуктов в СНГ. Помимо этого, RRC выступит в роли VAD-компании (value added distribution company) и сможет оказывать клиентам необходимую поддержку за счет развития технической экспертизы в решениях «Т1 консалтинг».

Ранее, в июне 2021 г., стороны подписали меморандум о перспективном сотрудничестве. С заключением текущего партнерства компании смогут полностью реализовать стек договоренностей.

«На фоне роста интереса к российским программным продуктам со стороны как коммерческих, так и государственных заказчиков, увеличивается потенциал в их продвижении на рынок СНГ. Опыт ведущих отечественных и зарубежных производителей ПО показал, что наиболее эффективная и масштабируемая модель продажи сложных программных решений, к которым относятся разработки «Т1 консалтинг», строится на базе использования дистрибуторской схемы. Мы уверены, что сотрудничество с RRC поможет выйти на новые рынки, создать устойчивую партнерскую экосистему и существенно увеличить объемы продаж собственных кросс-индустриальных программных решений», – сказал коммерческий директор «T1 консалтинг» Антон Спирин.

«Сегодня большинство крупных российских государственных и коммерческих компаний уже приступили к цифровизации своих бизнес-процессов, и мы видим большие перспективы в этом направлении. Рынок пока формируется, но очевидно, что отечественный ИТ-сектор смог преодолеть первые трудности импортозамещения и испытывает большие потребности в решениях в области автоматизации бизнес-процессов. Именно поэтому данное соглашение позволит нашим партнерам предлагать совершенно новые проекты на основе ПО «Т1 консалтинг», – отметил управляющий директор RRC Group Михаил Косилов.