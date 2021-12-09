CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

Исследование: 80% работников уверены, что роботы будут трудиться наравне с людьми

Naumen и HeadHunter провели исследование и выяснили отношение работодателей и сотрудников к роботизации рабочих мест.

Опрошенные не сомневаются, что искусственный интеллект будет наравне с человеком выполнять рабочие задачи. Этот ответ выбрали 80% респондентов. Мнения о том, что может делать робот, разделились. Работодатели готовы доверить однотипные поручения, не требующие общения с людьми, и механический труд. Так ответили 80% и 71% представителей компаний соответственно. Сотрудники уверены, что искусственный интеллект подходит для обработки больших массивов информации и выполнения скучной или круглосуточной работы. Такие ответы набрали 58%, 55% и 52%.

«Несмотря на то, что респонденты реже отмечали функцию полноценного общения с клиентами как приоритетное направление роботизации, именно разговорный искусственный интеллект получил широкое распространение в нашей стране благодаря своей доступности», — сказал Игорь Кириченко, CEO Naumen. Он отметил, что компании делают ботов все человечнее в коммуникации: роботы хорошо понимают свободную и разнообразную речь, готовы к тому, что клиенты их перебивают, переспрашивают, просят подождать или внезапно меняют тему разговора, также они умеют точно учитывать детали запроса собеседника.

Наиболее привлекательными работодатели находят такие качества искусственного интеллекта как быстрая скорость работы (68%), круглосуточная доступность (59%) и низкая себестоимость труда (51%). По этим и другим причинам 65% уже сейчас готовы доверить часть задач сотрудников роботам. О потере работы вследствие роботизации заявили 14% сотрудников. Большинству из них предложили другую позицию в компании, а 3% были уволены, так как их должность упразднили. В ближайшие 10 лет только 5% рабочих мест в России будут полностью автоматизированы, а на горизонте 25 лет — 25%.

78% опрошенных сотрудников уверены, что роботы не смогут выполнять их работу, тем не менее, 77% респондентов проходят обучение или планируют это сделать, чтобы защитить себя от потери работы в результате роботизации.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Федеральный ядерный центр безальтернативно переходит на российский Linux и Postgres Pro

90-летний основатель TSMC: «Глава Intel слишком стар, чтобы снова сделать ее великой»

Топ-менеджеров владельца «Билайна» обязали вкладываться в компанию

Власти России готовят закон для ареста и конфискации криптовалют

Конференция CNews «Информационная безопасность 2022» состоится 22 февраля

CNews опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков ИТ в промышленность

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие хлебопечки: хиты продаж

Зачем приложения за вами следят и как это отключить: советы ZOOM

Лучшие встраиваемые посудомоечные машины с половинной загрузкой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: что мы знаем о магнитосфере Земли

Найти таинственный памятник майя помог LiDAR

Плохие новости: детектор, который отыщет темную материю, слишком велик для Земли
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022