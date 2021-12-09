CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

Московским предпринимателям одобрены антикоронавирусные выплаты на сумму более 330 млн рублей

Правительство Москвы подвело итоги приема заявок от предпринимателей по выплатам на соблюдение санитарных мер в связи с пандемией коронавируса и обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты. Заявочная кампания продолжалась с 1 сентября 2021 г. по 15 ноября 2021 г. Воспользоваться новой мерой поддержки могли компании сферы услуг, которые подали сведения о вакцинации не менее 60% персонала до 15 августа 2021 г. через личный кабинет на портале mos.ru.

«По этой программе одобрено 3100 заявок. Общая сумма выплат по ним превысит 332 млн руб. Большинство заявок — примерно 60% — поступило от предприятий общественного питания. Также поддержку получат организации и ИП, работающие в сфере культуры, спорта, бытовых услуг и других направлениях», — сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Размер выплат составляет 15 тыс. руб. на компанию и дополнительно по 6500 руб. на каждого сотрудника. Индивидуальным предпринимателям без персонала выплачивают 21,5 тыс. руб.

Так, одному из столичных фитнес-клубов выделено 229,5 тыс. руб. А компания, владеющая сетью кофеен и тоже выполнившая требование о вакцинации не менее 60% персонала к 15 августа 2021 г., получила возможность принять участие сразу в двух программах поддержки. Предприятие подало заявку на компенсацию коммунальных затрат за III квартал 2021 г. для ресторанов и кафе и уже получило 275 тыс. руб. на средства индивидуальной защиты.

Программу выплат на соблюдение ограничительных мер и средства индивидуальной защиты утвердил Мэр Москвы в июле 2021 г. Тогда на поддержку бизнеса дополнительно выделили 5 млрд руб., которые были направлены в том числе на обеспечение этого вида выплат.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Федеральный ядерный центр безальтернативно переходит на российский Linux и Postgres Pro

90-летний основатель TSMC: «Глава Intel слишком стар, чтобы снова сделать ее великой»

Топ-менеджеров владельца «Билайна» обязали вкладываться в компанию

Власти России готовят закон для ареста и конфискации криптовалют

Конференция CNews «Информационная безопасность 2022» состоится 22 февраля

CNews опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков ИТ в промышленность

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие хлебопечки: хиты продаж

Зачем приложения за вами следят и как это отключить: советы ZOOM

Лучшие встраиваемые посудомоечные машины с половинной загрузкой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: что мы знаем о магнитосфере Земли

Найти таинственный памятник майя помог LiDAR

Плохие новости: детектор, который отыщет темную материю, слишком велик для Земли
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022