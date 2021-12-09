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Райффайзенбанк запустил налоговую копилку для предпринимателей

Клиенты онлайн-бухгалтерии Райффайзенбанка теперь могут пользоваться налоговой копилкой. Об этом CNews сообщили в пресс-службе банка. Сервис будет перечислять 6% со всех доходных операций предпринимателя на отдельный счет, чтобы накопить деньги на уплату налогов.

«Подключить налоговую копилку просто – нужно быть клиентом онлайн-бухгалтерии Райффайзенбанка и оставить заявку в интернет- или мобильном банке. Подключение происходит в течение одного рабочего дня. Это простой способ вести учет налоговых платежей: предприниматель видит, какую сумму налогов он должен заплатить, и она уже есть на счете копилки. Мы стремимся сделать работу предпринимателей с отчетностью и налогами максимально простой и быстрой. Большую часть этих процессов можно легко автоматизировать. А для особенных случаев у нас есть консультации персонального бухгалтера», – отметила Полина Гуляева, руководитель направления «Онлайн-бухгалтерия» Райффайзенбанка.

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