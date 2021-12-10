Аналитический центр при Правительстве России и НП «Руссофт» подписали соглашение об информационном взаимодействии

Аналитический центр при Правительстве России и некоммерческое партнерство разработчиков программного обеспечения «Руссофт» подписали соглашение о взаимодействии в информационно-аналитической и экспертно-аналитической сферах. В рамках соглашения будет осуществляться формирование единой экспертной позиции по инициативам, проблемам и вопросам информационной безопасности, сотрудничество в рамках проектов по цифровизации органов власти и государственных компаний и содействие их развитию, а также мониторинг эффективности внедрения программного обеспечения в области информационной безопасности органами государственной власти и местного самоуправления.

Соглашение было подписано руководителем Аналитического центра при Правительстве России Константином Калининым и президентом НП «Руссофт» Валентином Макаровым.

«Вопросы информационной безопасности в государственных учреждениях непосредственно касаются благополучия и безопасности граждан. К наибольшим рискам относятся проблемы утечки данных, что особенно актуально в контексте цифровизации процессов государственного управления. Совместные усилия Аналитического центра и «Руссофт» будут направлены на всестороннее изучение проблематики и выработку действенных мер, направленных на решение вопросов информационной безопасности и защиты данных, используемых в государственных информационных системах», – сказал руководитель Аналитического центра Константин Калинин.

«Руссофт» с большим уважением относится к Аналитическому центру при Правительстве России. Мы уже 18 лет подряд проводим ежегодное исследование индустрии разработки ПО, выводим рейтинги быстро растущих ИТ-компаний, ведущих вузов и регионов России с наиболее развитым сегментом разработки ПО. И в этой работе нам очень полезна методическая поддержка Аналитического центра», – сказал президент НП «Руссофт» Валентин Макаров.

Основное взаимодействие по данному соглашению будет проходить в комитете «Руссофт» по информационной безопасности, руководителем которого является Алексей Парфентьев. Он также является руководителем отдела аналитики компании «Сёрчинформ».

«Аналитический центр уделяет особое внимание вопросам безопасности как в государственных учреждениях, так и среди широких слоев населения. В тоже время «Руссофт» объединяет значимых разработчиков, которые знают проблемы изнутри и обладают уникальными компетенциями в области киберзащиты. Ожидаю, что наше партнерство принесет хорошие результаты. На встрече обсудили текущую ситуацию в ИБ, государственные программы и многое другое. Сошлись во мнении, что сервисная модель безопасности имеет огромный потенциал и должна рассматриваться наряду с регуляторными мерами. Ведь совместно с требованиями и регламентами должны внедряться готовые инструменты, особенно, когда речь идет о защите интересов рядовых граждан», – отметил Алексей Парфентьев.

Концепция взаимодействия Аналитического центра при Правительстве России и НП «Руссофт» нацелена на решение проблем информационной безопасности в процессе цифровизации. Особенное внимание уделяется киберзащите и снижению количества утечек данных в государственных и муниципальных учреждениях субъектов РФ. Для выработки мер по борьбе с данными рисками партнеры намерены провести развернутое исследование по оценке уровня ИБ. Путем публичного обсуждения на площадке и под руководством Аналитического центра при Правительстве России будет сформировано консолидированное мнение о способах решения данной проблемы. Далее отобраны наиболее перспективные инструменты, методики, подходы, проекты для защиты данных в государственных и муниципальных учреждениях в субъектах Российской Федерации, которые будут представлены на рассмотрение в Правительство.