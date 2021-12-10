Исследование: объем рынка розничного онлайн-экспорта из России вырастет на 31% и достигнет $1,5 млрд к концу 2021 года

eBay совместно с исследовательским агентством Data Insight провели исследование изменений рынка розничного онлайн-экспорта товаров из России в 2021 г. Согласно данным, к концу года рынок вырастет на 31% и достигнет $1,51 млрд.

Количество заказов из-за рубежа у российских онлайн-продавцов растет опережающими темпами относительно роста объема продаж — по прогнозу на конец 2021 г. количество экспортных посылок увеличится на рекордные 86% и составит 50,9 млн отправлений.

«Мы ежегодно измеряем, как меняется российский рынок розничного экспорта товаров через интернет. В этом году положительный тренд сохранится, что лишний раз доказывает огромный потенциал данного направления. Мы, в свою очередь, видим это и на примере экспортеров нашей площадки — за прошедший год число продавцов на маркетплейсе приблизилось к 50 тыс. (+40% относительно 2020), их выручка увеличилась на 33%, а средний чек вырос на 36%, в то время как по всему рынку он снизился на 29% (с $42 до $30). Это связано преимущественно с тем, что, несмотря на расширение экспорта в страны СНГ и Таможенного союза, покупательская способность их населения невелика, а сам рынок конечен. Дальнее зарубежье же предлагает предпринимателям бо́льшие стоимость заказов и объем продаж. Так, онлайн-площадки с внешней логистикой, а это преимущественно международные маркетплейсы, принесут в этом году российским предпринимателям $766 млн (при среднем чеке $99), в то время как на интернет-платформы с собственной доставкой — локальные маркетплейсы и магазины — придется $742 млн (при средней стоимости отправки в $17)», — отметил Максим Уваров, директор по региональным операциям eBay на глобальных развивающихся рынках.

Если говорить о самых популярных онлайн-площадках для экспорта, eBay сохраняет лидерство и в этом году — его использует 34% продавцов для продаж за рубеж, то есть каждый третий онлайн-экспортер в России. Также среди приоритетных каналов для трансграничной торговли селлеры выделяют Instagram (33%) и собственный сайт и/или мобильное приложение (26%).

Что касается географии распределения экспортного оборота российских предпринимателей, в лидерах среди стран дальнего зарубежья остаются США (15%), страны Европейского союза (9%), а также Израиль (4%). В топ-3 ближнего зарубежья традиционно вошли Белоруссия (29%), Казахстан (18%) и Украина (6%).

В 2021 г. самыми динамично растущими категориями на рынке стали «Книги, игры, винил, диски» (+151%) и «Косметика» (+102%). Основная часть оборота от общего числа экспортных заказов распределилась между категориями «Одежда и обувь» (40%), «Коллекционные товары» (11%), «Товары для дома и интерьера» (9%), «Электроника» (8%) и «Товары для спорта, отдыха и досуга» (5%). Если говорить о категориях, наиболее популярных у российских экспортеров на eBay, в топ-5 по объему выручки вошли «Мода» (30%), «Коллекционные товары» (31%), «Электроника» (16%), «Автозапчасти и аксессуары» (13%) и «Лайфстайл» (6%). Лидерами роста оказались «Коллекционные товары» (+31% относительно прошлого года), «Автозапчасти и аксессуары» (+16%) и «Лайфстайл» (+10%).

Согласно исследованию, одной из наиболее перспективных категорий также являются «Ювелирные украшения», продавцы которой на данный момент сталкиваются со множеством барьеров. У этого экспортного направления огромный потенциал — по данным eBay, доля оборота экспорта ювелирных изделий в Израиле в 12 раз выше аналогичного показателя в России. Так, доля российских экспортеров на eBay в данной категории составляет всего 0,3% от общего числа всех российских продавцов площадки. Эксперты сходятся во мнении, что основными сдерживающими факторами для трансграничной торговли ювелирными изделиями являются ограниченный доступ к двухступенчатой системе оформления экспорта, трудоемкая процедура государственного пробирного контроля, а также порядок постановки на учет. Кроме того, высокие расходы на страхование при перевозке и хранении товара также препятствуют выходу локальных предпринимателей на внешние рынки. Все это ведет к долгим срокам доставки и неконкурентному положению относительно других стран, негативно сказывается на развитии отрасли в целом.

Российские предприниматели из регионов все больше интересуются зарубежным направлением своего бизнеса. В 2021 г. лидерами роста экспортной активности показали Южный ФО (+26), Уральский ФО (+25) и Приволжский ФО (+20). Кроме того, согласно статистике, в топ-10 наиболее активных регионов вошли Республика Башкортостан (региональный экспортный индекс = 331), Тюменская область (184), Кемеровская область (150), Санкт-Петербург (141), Москва (127), Республика Хакасия (123), Челябинская область (120), Удмуртская Республика (119), Волгоградская область (117), Курганская область (112).

Максим Уваров, директор по региональным операциям eBay на глобальных развивающихся рынках, сказал: «В 2021 г. интерес к онлайн-экспорту появился у многих предпринимателей, которые раньше не торговали на внешних рынках. Согласно данным eBay, только в августе более 8 тыс. селлеров выставили свое первое товарное объявление на маркетплейсе, что на 110% выше аналогичного показателя прошлого года. Количество же активных листингов на площадке превысило 2 млн, увеличившись на 16% относительно 2020 г. Мы также видим, что 20% от всего объема выручки российских продавцов eBay приходится на продажи новых экспортеров, а их средний чек на 120% выше, чем аналогичный показатель у других селлеров площадки. Так, у тех, кто зарегистрировался в этом году на eBay, особенно высокий средний чек в категориях «Товары для майнинга» ($1102), «Цифровые камеры» ($1051), «Женские сумки» ($900), «Часы» ($726) и «Мужские кроссовки» ($303)».

Федор Вирин, партнер агентства Data Insight, отметил: «Товары, произведенные в России, конкурентоспособны на рынках дальнего зарубежья. Торговые модели онлайн-продаж конкурентоспособны на рынках соседних стран. Это то, что мы однозначно видим из нашего совместного с eBay исследования по розничному онлайн-экспорту. При этом российским компаниям-производителям очень нужна помощь в организации процессов розничного онлайн-экспорта, так как у них нет соответствующего опыта, компетенций. Стадия работы с маркетплейсами в России на 3-5 лет короче, чем в Китае или США, компании в России еще не успели получить этого опыта даже внутри страны. Развитие сервисной экосистемы – ключевая задача рынка сегодня. К сожалению, экосистема растет несколько медленнее спроса – просто не успевает за скоростью развития рынка онлайн-продаж, как внутри страны, так и на экспорт».