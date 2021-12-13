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Платформа VK Process Mining ускорила обработку заявок от B2B-клиентов «Мегафона» на 37%

Компания «Мегафон» внедрила платформу процессной аналитики VK Process Mining для оптимизации и ускорения своих бизнес-процессов. По итогам пилотного проекта «Мегафону» удалось увеличить скорость обработки заявок от корпоративных клиентов на 37% и заработать дополнительно 60 млн руб. Об этом CNews сообщили представители агентства iTrend.

Менее чем за три месяца команде по трансформации бизнеса (под руководством Екатерины Хритиной, руководителя по процессной аналитике USM Telecom) удалось визуализировать масштабный кросс-функциональный процесс, в котором задействовано 32 рабочие группы «Мегафона», работающих в трех разных информационных системах. С помощью платформы VK Process Mining команда смогла создать фактическую визуализацию всего бизнес-процесса, выявить факторы, влияющие на время закрытия заявки, и сформировать гипотезы для улучшения показателей бизнеса.

«Платформа процессной аналитики VK Process Mining позволила нам на цифрах показать «узкие» места и петли в процессе подключения клиентов В2В-сектора и на их основе сформировать предложения по оптимизации. В результате внедренных изменений нам удалось повысить скорость и качество процесса, что в свою очередь привело к положительному экономическому эффекту», — отметил Владимир Полунин, директор по процессному управлению и проектам повышения эффективности бизнеса «Мегафона».

По итогам проекта компания организовала пилотную зону для тестирования гипотез, а затем масштабировала изменения процесса на все филиалы страны.

«Благодаря инструменту VK, команда смогла не только увидеть, как в действительности протекает бизнес-процесс, где и за счет чего происходят задержки, но и найти стоящие решения, внедряя которые мы смогли получить экономический эффект», – сказала Екатерина Хритина, руководитель по процессной аналитике USM Telecom.

Платформа VK Process Mining достаточно гибкая и интуитивно понятная: она легко интегрируется с любой системой компании (1C, SAP, Oracle и другими), легко масштабируется, имеет нативный интерфейс и не требует дополнительных знаний для ее использования.

О «VK цифровые технологии»

VK выстраивает экосистему сервисов, которые помогают миллионам людей решать повседневные задачи онлайн. Ею ежедневно пользуются больше 90% аудитории рунета. «VK цифровые технологии» – направление, в основе решений которого многолетний опыт развития интернет-сервисов и технологий на базе открытого кода.

В портфеле «VK цифровые технологии» — облачные сервисы VK Cloud Solutions, платформа in-memory вычислений Tarantool, платформа взаимодействия бизнеса и государства VK Tax Monitoring, а также линейка программных продуктов для управления персоналом, автоматизации производства и бизнес-процессов. Технологии VK уже используют «Мегафон», ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, Х5 Group, «Магнит», Mastercard, Россети, Росатом, «Лукойл» и др.

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