«Т1 интеграция» и Teradata договорились о партнерстве

«Т1 интеграция» заключила партнерское соглашение с корпорацией Teradata, предоставляющей облачные платформы данных для корпоративной аналитики, созданные для гибридной мультиоблачной реальности.

В соответствии с соглашением «Т1 интеграция» получила право распространять, внедрять, кастомизировать решения вендора под существующие потребности и инфраструктуру клиентов, а также доступ к внутренним ресурсам, инструментам поддержки и экспертным знаниям вендора. Используя решения в области аналитики данных, «T1 интеграция» и Teradata будут помогать корпоративным клиентам в России в реализации цифровой трансформации.

Teradata уделяет особое внимание развитию рынка облачной аналитики в России и продолжает внедрение облачной стратегии и развитие мультиоблачной платформы данных Teradata Vantage. Платформа Vantage позволяет упростить работу экосистемы компании за счет объединения хранилищ данных, озер данных и аналитики в единое целое. Компании получают всесторонний анализ деятельности по всем направлениям бизнеса за счет оптимизации работы с данными и в результате запросов корпоративных данных.

В 2020 г. в отчете Gartner по критическим характеристикам систем управления облачными базами данных для аналитических сценариев использования Teradata заняла первое место в трех из четырех аналитических сценариев использования – традиционном хранилище данных, логическом хранилище данных и интеллектуальной обработке / анализе данных (Data Science) / глубоком обучении – и второе место в области операционной аналитики.

«Создание тандема с российскими партнерами поможет нашим клиентам решать самые сложные бизнес-задачи и добиваться успеха в условиях жесткой рыночной конкуренции, используя лучшие решения в области аналитики данных, – сказал Андрей Алексеенко, генеральный директор Teradata в России, вице-президент Teradata по региону Северная и Восточная Европа. – Мы рады присоединению к нашей партнерской сети Т1 Интеграции, выполняющей значимые проекты на российском ИТ-рынке, и надеемся на долгое плодотворное сотрудничество».

«Т1 интеграция» планомерно наращивает технологическую экспертизу, развивая партнерские отношения с ведущими мировыми поставщиками, – отметила Людмила Игнатова, коммерческий директор «Т1 интеграция». – Лидерство Teradata в сегменте аналитики данных неоспоримо. С заключением партнерства мы расширим линейку гибридных аналитических решений, которые станут доступными как для наших Enterprise-заказчиков, так и для клиентов из сегмента mid-market».