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В IBS назначен управляющий партнер направления ESG

Российская группа компаний IBS сообщила о назначении Натальи Починок на должность управляющего партнера направления Digital ESG. Этот вектор назван одним из ключевых в бизнес-стратегии компании.

Наталья Починок будет отвечать за разработку и реализацию продуктов и технологий цифровой трансформации процессов, обеспечивающих устойчивое развитие заказчиков группы компаний IBS.

Повестка в области ESG и устойчивого развития в России активно институализируется как на уровне бизнес-ассоциаций, так и на уровне государственного управления. Все партнеры IBS — лидеры нефтегазовой, металлургической, энергетической отраслей — модернизируют бизнес-процессы и технологии для учета экологических факторов, повышения качества управления, соблюдения современных трендов развития социального благополучия.

«Значение современных цифровых технологий для ESG-трансформации сложно переоценить. Они тесно связаны, и эта синергия демонстрирует реальный эффект для развития не только отдельных предприятий и индустрий, но и российской экономики в целом. Ценности IBS созвучны принципам устойчивого развития, потому создание направления Digital ESG для нас — совершенно естественный шаг, и я рад, что этот сегмент согласилась возглавить Наталья Починок», — отметил генеральный директор IBS Григорий Кочаров.

Наталья Починок — российский экономист, доктор экономических наук, председатель комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов. До прихода в IBS Наталья была ректором РГСУ, занимала руководящие посты в банковском секторе («Сбербанк России», Газпромбанк, Райффайзенбанк), работала в международных консалтинговых компаниях.

«Вкладом IBS в ESG-повестку как ключевого партнера бизнеса и государства в области цифровой трансформации станет создание и актуализация систем управления стратегией группы в части сбора и представления финансовой и нефинансовой информации, раскрываемой в рамках ESG-повестки, управление организационным развитием, безопасностью труда и здоровья, социальной защитой, разработка систем повышения вовлеченности сотрудников и контрагентов в ESG-повестку. Я вижу большой интерес к цифровым решениям в области устойчивого развития также на уровне федеральных и региональных органов исполнительной власти. Рада стать частью команды IBS и уверена, что новое направление Digital ESG создаст для клиентов компании удобные инструменты и новые возможности развития и повышения экономической эффективности», — сказала управляющий партнер направления ESG в IBS Наталья Починок.

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