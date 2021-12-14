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Schneider Electric объявляет о назначении нового президента компании в России и СНГ

Компания Schneider Electric назначении Алексея Кашаева новым президентом Schneider Electric в России и СНГ. Алексей Кашаев вступит в должность в январе 2022 г. Йохан Вандерплаетсе до конца 2021 г. продолжит исполнять обязанности президента компании в России и СНГ и впоследствии возглавит коммерческую команду глобального подразделения «Промышленная автоматизация», а также несколько стратегических сегментов, среди которых нефтегазовая и горнодобывающая индустрии.

Алексей Кашаев присоединился к команде Schneider Electric в 2010 году и занимал различные руководящие должности в подразделении «Управление электроэнергией», в том числе позицию вицепрезидента по рынкам «Проекты через партнеров» и «Цифровые здания и энергетика» в России и СНГ. В данный момент Алексей работает в глобальной коммерческой команде подразделения «Цифровые здания и энергетика» (Digital Energy) и является вице-президентом по развитию бизнеса в географической зоне International Operations. Алексей Кашаев обладает 20-летним опытом работы в области маркетинга, продаж и развития бизнеса, а также глубоким пониманием рынка России и странСНГ. Новый руководитель продолжит избранный ранее курс развития компании в регионе.

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Алексей Кашаев

За последние несколько лет под руководством Йохана Вандерплаетсе Schneider Electric в России и СНГ добилась значительных успехов. Несмотря на сложную ситуацию на рынке, компания демонстрировала стабильно высокие результаты в России и СНГ, в частности двузначный рост продаж в 2020 г. Schneider Electric удалось достичь расширения системы бизнес-партнерств: сотрудничество с корпорацией «Росатом», СИБУРом, «Сахалин Энерджи», дата-центром Key Point, VK Cloud Solutions и др.

Помимо этого, новый виток развития получили отношения с вузами России и стран СНГ (Московский энергетический институт, Уральский федеральный университет, Алматинский университет энергетики и связи, Назарбаев Университет и др.) и поддержка молодых специалистов и выпускников (международный конкурс Go Green и летние стажировки).

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