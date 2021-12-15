DataLine защитит облака совместно с UserGate

Облачный провайдер DataLine и российский разработчик решений по информационной безопасности UserGate заключили соглашение о сотрудничестве.

DataLine получила статус UserGate Management Security Service Provider (MSSP) и теперь сможет предложить своим клиентам отечественные виртуальные универсальные шлюзы безопасности (Unified Threat Management – UTM) по модели подписки в облаке. Флагманское решение UserGate включает в себя систему обнаружения вторжений (СОВ), межсетевой экран, URL-фильтрацию, потоковый антивирус, контроль приложений (L7) и систему управления устройствами. Такой формат поставки решения позволяет обеспечить защиту периметра сети компании «из одного окна».

Решения UserGate — российская разработка, зарегистрированная в реестре Минкомсвязи (№1194). UTM UserGate сертифицированы ФСТЭК России (№ 3905 до 26.03.2026 г.) по четвертому классу защиты МЭ (профиль Б), четвертому классу СОВ и четвертому уровню доверия. Это означает, что UTM можно использовать при работе с государственными информационными системами до первого класса включительно (ГИС К1) и информационными системами персональных данных вплоть до первого уровня защищенности (ИСПДн УЗ-1).

«Наш портфель ИБ-решений имеет широкий набор западных продуктов, однако многим нашим заказчикам требуются российские разработки для реализации стратегии импортозамещения. Поэтому мы стремимся разнообразить наше клиентское предложение за счет сотрудничества с новыми развивающимися отечественными вендорами, такими как UserGate», — сказал Василий Степаненко, директор центра киберзащиты DataLine.

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О компании

DataLine — облачный сервис-провайдер, предоставляющий услуги на базе федеральной сети дата-центров Tier III. Входит в группу компаний «Ростелеком-ЦОД». DataLine помогает коммерческим компаниям и государственным организациям создавать надежную ИТ-инфраструктуру. Среди заказчиков компании банки из Топ-20, крупнейшие ритейл-компании, интернет-магазины, социальные сети, медиа и ИТ-интеграторы, государственные организации. DataLine совместно с «Ростелеком-ЦОД» управляет сетью дата-центров уровня Tier III общей емкостью 12,5 тыс. стоек (Москва, Санкт-Петербург, Удомля, Новосибирск, Екатеринбург).

Основные направления деятельности: ИТ-оборудования (colocation), облачная инфраструктура (IaaS), платформенные сервисы (PaaS), инфраструктура и сервисы для организации удаленной работы, информационная безопасность, резервное копирование и аварийной восстановление, мониторинг и администрирование ИТ-систем.

DataLine в составе «Ростелеком-ЦОД» занимает лидирующие позиции на рынке коммерческих дата-центров (по версии CNews 2021, iKS Consulting, 2021) и поставщиков IaaS-услуг (CNews 2021, TMT Consulting 2021).