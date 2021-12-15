CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Интеграция
|

DataLine защитит облака совместно с UserGate

Облачный провайдер DataLine и российский разработчик решений по информационной безопасности UserGate заключили соглашение о сотрудничестве.

DataLine получила статус UserGate Management Security Service Provider (MSSP) и теперь сможет предложить своим клиентам отечественные виртуальные универсальные шлюзы безопасности (Unified Threat Management – UTM) по модели подписки в облаке. Флагманское решение UserGate включает в себя систему обнаружения вторжений (СОВ), межсетевой экран, URL-фильтрацию, потоковый антивирус, контроль приложений (L7) и систему управления устройствами. Такой формат поставки решения позволяет обеспечить защиту периметра сети компании «из одного окна».

Решения UserGate — российская разработка, зарегистрированная в реестре Минкомсвязи (№1194). UTM UserGate сертифицированы ФСТЭК России (№ 3905 до 26.03.2026 г.) по четвертому классу защиты МЭ (профиль Б), четвертому классу СОВ и четвертому уровню доверия. Это означает, что UTM можно использовать при работе с государственными информационными системами до первого класса включительно (ГИС К1) и информационными системами персональных данных вплоть до первого уровня защищенности (ИСПДн УЗ-1).

«Наш портфель ИБ-решений имеет широкий набор западных продуктов, однако многим нашим заказчикам требуются российские разработки для реализации стратегии импортозамещения. Поэтому мы стремимся разнообразить наше клиентское предложение за счет сотрудничества с новыми развивающимися отечественными вендорами, такими как UserGate», — сказал Василий Степаненко, директор центра киберзащиты DataLine.

***

О компании

DataLine — облачный сервис-провайдер, предоставляющий услуги на базе федеральной сети дата-центров Tier III. Входит в группу компаний «Ростелеком-ЦОД». DataLine помогает коммерческим компаниям и государственным организациям создавать надежную ИТ-инфраструктуру. Среди заказчиков компании банки из Топ-20, крупнейшие ритейл-компании, интернет-магазины, социальные сети, медиа и ИТ-интеграторы, государственные организации. DataLine совместно с «Ростелеком-ЦОД» управляет сетью дата-центров уровня Tier III общей емкостью 12,5 тыс. стоек (Москва, Санкт-Петербург, Удомля, Новосибирск, Екатеринбург).

Основные направления деятельности: ИТ-оборудования (colocation), облачная инфраструктура (IaaS), платформенные сервисы (PaaS), инфраструктура и сервисы для организации удаленной работы, информационная безопасность, резервное копирование и аварийной восстановление, мониторинг и администрирование ИТ-систем.

DataLine в составе «Ростелеком-ЦОД» занимает лидирующие позиции на рынке коммерческих дата-центров (по версии CNews 2021, iKS Consulting, 2021) и поставщиков IaaS-услуг (CNews 2021, TMT Consulting 2021).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

РЖД потратили 520 млн руб. на китайские СХД и только 270 на российские

Брешь в Apache грозит сверхмасштабными атаками на сервисы Apple, Twitter, Minecraft

Сотрудника «Билайна» арестовали за кражу данных корреспондента CNews

«Делимобиль» нашел новый путь на биржу

Хакеры украли полмиллиарда рублей со счета Центробанка России

Федеральные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Почему холод опасен для техники и как защитить свои гаджеты зимой: советы ZOOM

Лучшие напольные отпариватели: выбор ZOOM

Повышаем безопасность дома: умная комнатная камера видеонаблюдения Netatmo с функцией распознавания лиц

Показать еще

Наука

В квантовой сфере время течет вперед и назад одновременно

Новый наночип перепрограммирует клетки организма для необычных задач

Ученые впервые увидели экзотическое состояние материи — квантовую спиновую жидкость
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022