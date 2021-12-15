МТС запустила облачную PaaS-платформу для работы компаний с системами «1С»

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о развитии направления «1С»для бизнеса на базе облака. Провайдер #CloudMTS запустил PaaS-платформу, которая предоставляет компаниям готовую цифровую среду и комплекс сервисов для работы с системами «1С». Малый и средний бизнес сможет значительно сэкономить на ИТ-инфраструктуре и отдать на аутсорсинг настройку, администрирование, обновление и резервирование бизнес-приложений «1С».

Сервис предназначен для представителей малого и среднего бизнеса, которые работают с системами «1С», но не располагают технологической экспертизой и штатом ИТ-специалистов. Решение обеспечивает компании облачной средой, специально подготовленной для приложений «1С». Услуга позволит централизовать системы «1С»в облаке и сэкономить до 25% ежемесячно на ИТ-затратах. Сотрудники смогут работать с приложениями из любого места, где есть интернет, через веб-интерфейс или тонкий клиент. PaaS-платформа реализована в виде сервиса «Хостинг 1С».

Провайдер «под ключ» берет на себя все самые важные этапы организации работы систем «1С». Специалисты #CloudMTS развернут и настроят облачную инфраструктуру и систему управления базами данных, подключат мониторинг, а затем будут осуществлять администрирование и проводить резервное копирование. Кроме того, компания может отдать на аутсорсинг индивидуальную настройку и обновление систем «1С». Команда сертифицированных специалистов поможет с миграцией в облако и будет оказывать консультационную поддержку клиентам.

«В начале 2021 г. мы запустили направление “1С” для бизнеса на базе облака МТС и активно его развиваем. Появление нового PaaS-решения обусловлено тем, что что среди компаний, особенно небольшого и среднего размера, актуален запрос сервиса «под ключ». Бизнес, помимо перехода в облако, хочет передать опытному партнеру на аутсорсинг администрирование и обновление систем “1С”. Мы проактивно реагируем на желания клиентов, и предлагаем российским компаниям один из самых доступных по цене сервисов», – сказала руководитель направления «1С» облачного бизнеса МТС Майя Чубукова.

На базе PaaS-платформы можно воспользоваться пятью заранее сконфигурированными пакетами для работы в облаке с системами «1С» в зависимости от числа пользователей. Стоимость минимального пакета будет начинаться от 7500 руб. в месяц, -- ресурсов такого пакета хватит для подключения пяти и более пользователей. При этом стоимость решения в расчете на одного сотрудника всегда будет одинаковой – не более 1500 руб.

Подробнее о PaaS-сервисе «Хостинг 1С»

Решение реализовано по модели PaaS, которая предполагает оптимальную, заранее сконфигурированную среду для работы с системами «1С». Среди них бухгалтерские, финансовые, производственные бизнес-приложения. На базе дата-центра «Авантаж» реализована выделенная инсталляция с комплексом встроенных сервисов. Провайдер реализовал техническую возможность администрирования и автообновления приложений, также миграции и настройки баз клиентов. Для того чтобы воспользоваться сервисом, нужно оставить заявку на сайте. Услугой можно воспользоваться на всей территории страны.