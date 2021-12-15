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«Ростелеком» и «Хекслет» создадут кадровый резерв фронтенд-разработчиков

«Ростелеком» и школа программирования «Хекслет» запустили совместный проект по трудоустройству выпускников курса фронтенд-разработки. Студенты, которые пройдут в «Хекслете» обучение по специальности «фронтенд-разработчик», смогут продолжить профессиональное развитие в подразделениях «Ростелекома». Выпускников ждут оплачиваемая стажировка, наставничество опытных разработчиков, возможность применить знания и навыки в реальных цифровых проектах компании. Лучшие получат предложение о работе.

Совместный проект поможет решить сразу несколько задач. Во-первых, закроет вопрос трудоустройства выпускников, в портфолио которых есть сильные учебные проекты. Во-вторых, позволит бизнесу сократить цикл найма начинающих разработчиков. Фактически эту часть работы возьмет на себя образовательная площадка, которая будет отправлять на стажировку выпускников с качественным учебным бэкграундом, завершенными проектами и опытом командной работы в Open Source.

«Для нас очень ценны не только квалифицированные ИТ-кадры, но и молодые начинающие специалисты. Поэтому мы активно развиваем сотрудничество с лучшими игроками рынка современных образовательных услуг, что позволяет экономить собственные ресурсы на поиск стажеров. Партнерство с “Хекслет” дает нам возможность растить джуниоров под конкретные пилотные проекты, формировать кадровый резерв и получать готовых специалистов под задачи быстро растущего ИТ-кластера компании», — сказала директор по управлению талантами «Ростелекома» Людмила Волкова.

«Мы нередко сталкиваемся с мнением начинающих разработчиков, что джуниору непросто найти работу. Действительно, чтобы получить оффер в хорошей ИТ-компании, новичку без опыта придется пройти не одно собеседование. Кого-то это закаляет, кому-то, наоборот, снижает мотивацию. Гарантированная оплачиваемая стажировка в проектах “Ростелекома” позволит выпускнику поверить в себя и даст все необходимое для правильного старта: хорошие инженерные практики, возможность применить свои знания в реальных рабочих задачах и учиться у опытных разработчиков», — отметил CEO «Хекслета», автор программы «Фронтенд-разработчик» Кирилл Мокевнин.

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«Хекслет» — онлайн-школа программирования, где новичкам помогают стать профессиональными программистами, а практикующие разработчики получают новые знания и растут профессионально.

В «Хекслете» можно с нуля освоить популярные языки программирования: JavaScript, Python, Java, PHP, Ruby, получить востребованную профессию, а также пройти интенсивы и треки, чтобы повысить свою квалификацию и стоимость на рынке труда.

Флагман школы — авторская групповая программа с наставником «Фронтенд-разработчик». Обучение включает в себя четыре образовательных модуля с теорией, тестами, практикой в браузере и рабочим проектом в конце каждого модуля. А также расширенную программу «Карьерный трек», в рамках которой студенты «Хекслета» учатся презентовать себя на рынке труда, практикуются в Open Source проектах и развивают навыки нетворкинга в крупнейшем комьюнити разработчиков в рунете.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,5 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,9 млн пользователей, из них свыше 6,3 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 46,6 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

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