CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Интеграция
|

SberCloud и Rubytech объявили о партнерстве

Поставщик облачных услуг, входящий в экосистему «Сбера», компания SberCloud и ИТ-компания Rubytech заключили соглашение о партнерстве. В рамках сотрудничества стороны займутся формированием и выводом на рынок ряда принципиально новых совместных продуктов и сервисов.

В ближайшее время заказчики Rubytech смогут воспользоваться всеми преимуществами передовой и безопасной облачной платформы SberCloud.Advanced. В частности, получат доступ к профессиональным сервисам для проектирования и создания облачной архитектуры, рефакторинга и миграции приложений в облако.

«Клиенты Rubytech, используя все возможности облачной платформы SberCloud.Advanced, смогут перейти с капитальных затрат на операционные, минимизировать затраты на поддержку и ФОТ сотрудников, занимающихся ею, так как мы в SberCloud будем держать все под контролем. Также они смогут ускорить вывод своих сервисов на рынок, легко и просто масштабировать свои ресурсы при необходимости — как в большую, так и в меньшую сторону. Соглашение предусматривает, в том числе, расширение партнерства наших компаний в будущем», – сказал генеральный директор компании SberCloud Евгений Колбин.

Партнерство сторон позволит Rubytech предоставить заказчикам высокопроизводительное и надежное облачное хранилище с возможностью обработки и анализа больших данных. Также в совместных планах сторон создание инновационных продуктов и предоставление на стороне Rubytech уникальной экспертизы технологического партнера ведущим отраслеобразующим предприятиям и государственным организациям.

«Наши заказчики — крупнейшие корпорации страны, банковские и государственные структуры — заинтересованы в доступе к публичным облакам, но по понятным причинам не могут использовать эту возможность, если такое облако находится не в юрисдикции России. Именно поэтому ИТ-компания Rubytech активно заинтересована в сотрудничестве с российскими провайдерами. Во многом это определяет нашу стратегию бизнеса на ближайший период: мы планируем занять заметную нишу и стать серьезным игроком на рынке облачных услуг», – отметил CEO Rubytech Игорь Ведехин.

Справка

SberCloud (ООО «Облачные технологии») — облачная экосистемная платформа Сбера. Компания предлагает широкую линейку инфраструктурных и платформенных облачных решений, а также инструменты для работы с искусственным интеллектом, базирующиеся на ресурсах суперкомпьютера «Кристофари» — самого мощного вычислительного кластера России. Информационно-технологические платформы и услуги SberCloud являются основой цифровой экосистемы Сбера, а также предоставляются внешним клиентам — компаниям, государственным организациям и физическим лицам.

Облачная платформа SberCloud.Advanced насчитывает более 50 IaaS/PaaS облачных продуктов и предоставляет бизнесу все возможности современных облачных технологий — от автомасштабируемых виртуальных серверов до сервиса автоматизации развертывания, масштабирования и управления приложениями на основе Kubernetes, бессерверных вычислений, управляемых баз данных и сервисов анализа Big Data.

Rubytech — российская ИТ-компания, которая помогает крупнейшим корпорациям и государственным организациям определять вектор развития, опираясь на современную масштабируемую технологическую платформу.

Специализация компании: комплексные проекты по импортозамещению, системная интеграция, цифровая трансформация бизнеса, проектирование и внедрение центров обработки данных, создание корпоративных хранилищ, реализация сетевых решений, комплексное обеспечение информационной безопасности организации, а также мультимедиа и ситуационные центры. Кроме того, у компании есть собственный сервисный центр, оказывающий услуги по техническому сопровождению информационных систем и ИТ-инфраструктуры.

Заказчики Rubytech — государственные структуры и системообразующие компании: Федеральная налоговая служба, Центральный Банк, Министерство Финансов Российской Федерации, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Министерство труда и социальной защиты, ПАО «Газпром», ПАО «Ростелеком», АО «Газпромбанк», Банк ВТБ, Госкорпорация «Росатом» и другие крупнейшие российские корпорации.

В 2020 г. компания Rubytech вошла в рейтинг «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2020», в этом же году в составе ГК «ГС-Инвест» Rubytech была включена в ТОП-500 крупнейших компаний 2020 России по версии РБК.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

РЖД потратили 520 млн руб. на китайские СХД и только 270 на российские

Брешь в Apache грозит сверхмасштабными атаками на сервисы Apple, Twitter, Minecraft

Сотрудника «Билайна» арестовали за кражу данных корреспондента CNews

«Делимобиль» нашел новый путь на биржу

Хакеры украли полмиллиарда рублей со счета Центробанка России

Федеральные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Почему холод опасен для техники и как защитить свои гаджеты зимой: советы ZOOM

Лучшие напольные отпариватели: выбор ZOOM

Повышаем безопасность дома: умная комнатная камера видеонаблюдения Netatmo с функцией распознавания лиц

Показать еще

Наука

В квантовой сфере время течет вперед и назад одновременно

Новый наночип перепрограммирует клетки организма для необычных задач

Ученые впервые увидели экзотическое состояние материи — квантовую спиновую жидкость
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022