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«Сёрчинформ» провела обучение для курсантов Росгвардии

«Сёрчинформ» провела обучение для офицеров-преподавателей и курсантов Санкт-Петербургского военного ордена Жукова института войск национальной гвардии по теме «Выявление представителей групп риска среди личного состава». Обучение было посвящено влиянию человеческого фактора в защите от угроз информационной безопасности.

В рамках занятия ведущий аналитик «Сёрчинформ» Леонид Чуриков рассказал о новых методах мошенников для кражи информации, о том, какие меры применять для ее защиты. Особое внимание было уделено тому, как выявлять группы риска в коллективе – людей, склонных к халатности и ошибкам и подверженных манипуляциям.

«Большинство киберпреступлений сегодня совершается с привлечением инсайдеров, то есть тех людей, которые имеют доступ к информации по роду службы. Мошенники и киберпреступники могут обманывать, манипулировать, подкупать, шантажировать инсайдеров, чтобы получить нужную информацию. Поэтому важно учиться распознавать уловки, а руководителям в коллективах выявлять людей, которые могут попасть под чужое влияние. Мы рады возможности провести обучение на эту актуальную тему для настоящих и будущих руководителей воинских подразделений и надеемся на возможность продолжить сотрудничество», – отметил Леонид Чуриков, ведущий аналитик «Сёрчинформ».

В ходе обучения были рассмотрены методы тестовой и нетестовой диагностики для выявления групп риска в коллективе. В частности, речь шла о плюсах и минусах применения полиграфических проверок, проективных тестов, опросных бесед, а также высокотехнологичных методов: цифрового профайлинга, поведенческой аналитики, анализа данных из DLP-систем (программ для контроля действий сотрудников на рабочих местах).

«В современном мире периодически возникают утечки персональных данных военнослужащих в сеть интернет. Эта информация представляет особый интерес для мошенников, представителей экстремистских и террористических организаций. Поэтому военнослужащие должны уметь распознавать их уловки, противостоять им, не допускать ошибок при работе с данными. Мы проводим сегодня комплекс мероприятий, чтобы дать военнослужащим практические навыки защиты. Отмечен высокий исследовательский интерес к изучаемой проблеме среди профессорско-преподавательского состава института и курсантских подразделений, а также активность курсантов при рассмотрении вопросов обеспечения информационной безопасности в современном обществе. Современные угрозы информационной безопасности обусловливают необходимость дальнейшей работы по противодействию распространения противоправной информации и профилактике нарушений в вопросах обеспечения информационной безопасности», – сказал заместитель начальника Санкт-Петербургского военного ордена Жукова института войск национальной гвардии по работе с личным составом, полковник Эдуард Рябцев.

Компания «Сёрчинформ» регулярно проводит обучающие курсы по цифровой грамотности. В частности, второй год компания проводит большой курс для госслужащих – в сумме было обучено больше 20 тыс. госслужащих в 46 регионах.

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