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Все для умного дома: МТС открыла в пяти городах Дона салоны нового формата

МТС с начала 2021 г. запустила в пяти городах Ростовской области кобрендинговые салоны связи. Шоурумы нового формата появились в Ростове-на-Дону, Зернограде, Аксае, Гукове, Батайске. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В кобрендинговых салонах потребители могут подключить не только традиционные услуги связи, банковские сервисы «МТС Банка», спутниковое телевидение, оформить подписку на ТВ, музыку, онлайн-кинотеатр KION, но и ознакомиться с работой систем умного дома. Здесь представлен широкий ассортимент продукции партнеров: устройства для умного дома, бытовая техника, телевизоры и другие полезные гаджеты.

«МТС развивает кобрендинговое направление с такими партнерами, как Xiaomi, Base Station. Новый формат магазинов — это возможность не только познакомить большее количество покупателей с экосистемой МТС, но и сделать обслуживание наших абонентов еще удобнее. Вдобавок в некоторых объединенных салонах потребители смогут лично протестировать гаджеты для умного дома», — отметил директор МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.

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