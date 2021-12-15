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«Юнидата» третий год подряд вошла в отчет Gartner по MDM-решениям

В начале декабря 2021 года авторитетное международное аналитическое агентство Gartner опубликовало Magic Quadrant for Master Data Management Solutions, исследование, посвященное обзору ведущих решений в области Master Data Management в мире. «Юнидата» вошла в список лучших игроков рынка управления данными уже третий год подряд.

«Мы очень и очень рады, – комментирует генеральный директор «Юнидаты» Владислав Каменский. – Третий год подряд мы входим в этот престижный список. Все это стало следствием вектора развития компании, таланта нашей команды и упорного труда, позволившего «Юнидате» закрепиться на стабильно высоком уровне наравне с другими международными компаниями. Эффективность, использование самых передовых технологий, индивидуальный подход к каждому клиенту – все это нашло свое отражение в признании со стороны ведущего аналитического агентства мира. Не так давно мы провели открытую онлайн конференцию, которая привлекла большое внимание к нашей компании и продуктам. Ведь мы представили рынку целую линейку продуктов – и в области управления данными (Юнидата MDM), и в области Руководства данными (Юнидата Dаta Governance), и по направлению обработки данных (Юнидата DQ и Юнидата SmartETL). Мы также продолжаем развивать открытое сообщество, которое заслуженно привлекает внимание международной аудитории, в том числе аналитиков Gartner.

Gartner – одна из крупнейших в мире исследовательских и консалтинговых компаний, специализирующихся на рынке информационных компаний, один из лидеров технологической экспертизы. С свою очередь, ежегодно публикующиеся отчеты под названием «Магический квадрант» – это исследования, определяющие самые передовые компании в различных областях. При анализе рассматриваются не только качество и возможности программного обеспечения, но и характеристики разработчика в целом, например, опыт продаж и работы с клиентами, полноту понимания рынка, бизнес-модель, инновации, стратегии маркетинга, продаж, развития индустрии и другие показатели. Именно на основании «Магических квадрантов» крупнейшие международные компании и государственные учреждения ориентируются при выборе как своего стратегического технологического развития, так и при определении конкретных решений для своих самых приоритетных проектов в области новейших информационных технологий. Стоит отметить, что «Юнидата» стала первой и единственной российской компанией в области работы с данными, отмеченной на столь высоком международном уровне.

Компания «Юнидата» специализируется на разработке и внедрении систем управления и администрирования данных и является разработчиком одноименного продукта, который представляет собой российскую Платформу управления данными, включенную в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных» Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Платформа управления данными «Юнидата» является решением для централизованного управления основными данными, отличается интеллектуальными средствами контроля качества, поиска дубликатов и функциональностью консолидации данных, удобным пользовательским интерфейсом, простыми интерфейсами интеграции, механизмами аудита и версионирования данных, поддержкой ролевой модели и детализированному разграничению доступа к информации. На базе платформы созданы различные продукты – «Юнидата. Управление мастер-данными» (MDM), Data Governance («Руководство данными»), Data Quality («Качество данных»), smartETL («Трансформация данных»), Unimart («Витрина данных»).

Проекты, интегрированные с продуктами «Юнидата», успешно реализованы в Федеральных органах исполнительной власти, в частности, в Аналитическом центре при Правительстве Российской Федерации, Министерстве транспорта РФ, Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Министерстве сельского хозяйства РФ, Федеральном агентства лесного хозяйства, Федеральной налоговой службе РФ, Департаменте информационных технологий города Москвы, НИУ «Высшая школа экономики», а также в крупнейших корпорациях, таких как: ПАО «Российские Железные Дороги», АО «Федеральная Грузовая Компания», АО «Российские космические системы», ПАО «ИнтерРАО», ПАО «РусГидро», АО «Объединённая приборостроительная корпорация», АО «РТКомм.РУ», и пр.

Компания «Юнидата» разрабатывает программное обеспечение и специализируется на внедрении систем управления данными. Эксперты компании получили опыт создания и развития программного обеспечения в различных зарубежных компаниях, ядро команды сформировалось в 2007 году. Основные направления деятельности - разработка приложений высокого уровня сложности, ориентированных на обработку больших объемов данных, потоков данных, а также интеграция различных сторонних систем по автоматизации предприятий и сбору различной аналитической информации. Специалистами компании накоплена обширная экспертиза в области разработки и интеграции государственных информационных систем, высоконагруженных систем управления данными и разработки методологии внедрения систем управления данными. Офисы компании расположены в России – в Санкт-Петербурге и Москве.

Помимо этого, «Юнидата» принимает самое активное участие в формировании сообщества специалистов в области управления данными. К настоящему моменту у продуктов «Юнидаты» более 1000 сертифицированных специалистов. В прошлом году компания также провела совместные образовательные программы по управлению данными совместно с ведущими вузами России – Высшей Школой Экономики (НИУ ВШЭ), Санкт-Петербургским государственным университетом (СПбГУ), Грозненским государственным нефтяным техническим университетом имени академика М.Д. Миллионщикова (ГГНТУ), Университетом Прокуратуры РФ, Всероссийским государственным университетом юстиции (РПА Минюста России).

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