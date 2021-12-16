«Интерфакс» выделяет ИТ-бизнес в отдельную компанию для концентрации на развитии цифровых сервисов

Информационная группа «Интерфакс» объявила об изменении своей организационной структуры и выделении в отдельную компанию бизнеса по разработке аналитических ИТ-систем, который стал главным стратегическим направлением развития группы.

«Создание компании «Интерфакс – Цифровые Решения», в которой будут объединены разработка и создание современных высокотехнологических систем, поддержит быстрый рост на этом направлении, укрепив наши конкурентные преимущества и культуру инноваций. Это позволит группе более явно позиционироваться в качестве одного из ведущих игроков на цифровом рынке, стать полноправным участником российского ИТ-сообщества, активизировать поиск новых продуктовых идей», – сказал председатель совета директоров группы «Интерфакс» Михаил Комиссар.

Разработанные «Интерфаксом» высокотехнологичные системы «Спарк», «Скан», X-Compliance, «Маркер», RU Data, «Скаут», «Астра» обеспечивают большую часть доходов группы. Развитие этой продуктовой линейки ведут более 500 профессионалов в сфере информационных технологий, искусственного интеллекта, больших данных.

«Наши информационные продукты помогают клиентам, среди которых все без исключения крупные компании и банки, профессионально минимизировать риски, выполнять регулятивные требования, повышать эффективность работы, управлять репутацией за счет качественной информации и современных технологий. Мы видим растущий спрос на такие решения и сделали именно их развитие основой нашей стратегии», – сказал Михаил Комиссар.

Консолидация цифровых ресурсов и компетенций в «Интерфакс – Цифровые Решения», по его словам, позволит сделать компанию привлекательнее для ИТ-специалистов, оптимизировать бизнес-процессы в группе и более явно позиционировать два основных направления ее бизнеса.

Новостной бизнес, с которого начинался более 30 лет назад «Интерфакс», остается в компании «Информационное агентство Интерфакс». Она сосредоточится на развитии профессиональных новостных продуктов и Интернет-ресурсов.

«Бизнес-модель агентства, базирующаяся на предоставлении платной подписки профессионалам на финансовых рынках, СМИ и тем, кому информация нужна для принятия решений, показала свою эффективность. Аудитория новостей сегодня расширяется благодаря притоку частных инвесторов на фондовый рынок, переходу многих СМИ к модели платного доступа. Агентство «Интерфакс» намерено оставаться лидером в сегменте качественного контента и по-прежнему видит здесь для себя хорошие перспективы роста», – сказал Михаил Комиссар.

Структура собственности «Интерфакса» в результате реорганизации и выделения компании «Интерфакс – Цифровые Решения» не меняется, как и основной состав его менеджмента.

«Интерфакс» был создан в 1989 г. как первое в бывшем СССР независимое информационное агентство. Помимо лент новостей, в 1990-е годы оно стало выпускать профессиональные продукты для участников сырьевых и финансовых рынков, присваивать кредитные рейтинги, рассчитывать фондовые индексы, транслировать рыночные данные.

В 2004 г. «Интерфакс» выпустил на рынок систему «Спарк», которая стала индустриальным стандартом в сфере оценки рисков юридических лиц, выступил учредителем «Объединенного кредитного бюро». Семейство продуктов «Интерфакса» позже дополнили системы «Скан» (мониторинг медиапространства и анализ репутационных рисков); «Маркер» (анализ товарных рынков, заказчиков и поставщиков); X-Compliance (выполнение требований в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма); «Астра» (сервис для подготовки документации по контролируемым сделкам); RU Data (эталонная база данных по финансовым инструментам); «Скаут» (автоматизация процессов управления рисками). «Интерфакс» реализует также масштабные ИТ-проекты федерального и регионального масштаба, в частности, он является оператором системы «Федресурс» (раскрытие информации о юрлицах, анализ обременений, мониторинга и банкротств).