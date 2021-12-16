Softline предложила малому и среднему бизнесу ПО, «железо» и услуги в рассрочку на новых условиях

Softline предложила компаниям сегмента SMB (малый и средний бизнес) новый способ оплаты без участия банков на ассортимент лицензионного программного обеспечения, электроники и услуг. Теперь представители малого и среднего бизнеса смогут оформлять рассрочку Softline Finance, в том числе на площадке store.softline.ru на расширенных условиях: к категориям от 300 тыс. и 600 тыс. руб. добавились наименования от 50 тыс. рублей, и сроки от 6 до 12 месяцев.

Таким образом, предприниматели получили новую возможность усиливать ИТ-инфраструктуру бизнеса, выбирая рассрочку на необходимые продукты Softline без поручителей и залога. Приобретение сервисов кибербезопасности, программного и аппаратного обеспечения, продуктов Microsoft, Apple, «Лаборатория Касперского», Adobe, HP и многих других стало доступным и удобным. В рассрочку можно оформить любые товары на площадке store.softline.ru — лицензии на ПО, Hardware, услуги.

Softline позволяет при оформлении услуги Softline Finance на сайте как самостоятельно рассчитать желаемые условия на калькуляторе рассрочки, так и отправить запрос по любому открытому каналу (чат/почта/форма обратной связи интернет-магазина или телефон) — менеджер компании Softline оформит заявку, составит график платежей и предоставит счет для оплаты.

Директор Softline Finance Станислав Халиков сказал: «Услуга рассрочки — перспективное направление, и мы хотим давать новые возможности нашим клиентам. Финансовые сервисы – неотъемлемая часть любой сферы жизни в наше время. Ни у кого уже не вызывает удивление оформление кредита в приложении банка или оплата покупки онлайн. Современные тенденции таковы, что на скорость развития компании влияет скорость принятия решений, однако не всегда компаниям хватает собственных денежных средств на быструю реализацию всех бизнес-задач. Именно поэтому Softline предлагает своим клиентам максимально удобный и простой продукт Softline Finance Рассрочка. Развитие финансовых сервисов является частью долгосрочной стратегии Softline, а расширение возможностей рассрочки платежей для клиентов в сегменте малого и среднего бизнеса позволяет им ускорить цифровую трансформацию своей деятельности».

Руководитель отдела маркетинга Softline Ecommerce Андрей Тельный отметил: «Востребованность услуги подтверждается на рынке и среди наших клиентов. Softline видит большой потенциал в направлении развития финансовых сервисов, сделав его частью долгосрочной стратегии компании. Наши решения позволяют ускорить цифровую трансформацию клиентов в сегменте малого и среднего бизнеса. Теперь интернет-магазин Softline Store предоставляет организациям ещё более выгодные финансовые условия, чем раньше. Сервис Softline Finance позволяет предпринимателям развивать свою инфраструктуру, не выводя средства из оборота, легко оформлять закупки от 50 тыс. руб. Softline нацелен и в будущем максимально закрывать потребности в ИТ для организаций малого и среднего бизнеса, учебных или государственных организаций».