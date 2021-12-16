«Спутникс» запустила первый в России участок серийной сборки спутниковых CubeSat-платформ

«Спутникс» (входит Sitronics Group), дочерняя компания АФК «Система», объявила о введении в эксплуатацию первого в России участка серийной сборки спутниковых платформ малых космических аппаратов, который расположен в технопарке «Сколково». На производственной площадке будет осуществляться серийная сборка CubeSat-платформ OrbiCraft-Pro собственной разработки размерами от 1U до 12U и массой от 1 до 24 кг.

Участок разделен на ряд технологических зон в зависимости от степени чистоты воздуха: хранение комплектующих, рабочие места персонала, зона функциональных испытаний, чистое помещение для хранения готовых космических аппаратов и работы с ними.

Благодаря грамотному проектированию производства сотрудниками компании «Спутникс» была реализована концепция максимальной локализации сборки и тестирования продукции. Она позволяет сократить число перемещений изделия и обеспечить его нахождение в «чистой зоне», то есть в помещении, в котором минимизируется концентрация аэрозольных частиц. Участок спроектирован с учетом требований по обеспечению класса чистоты помещения, предъявляемым в электронной промышленности.

Ранее компанией осуществлялась штучная сборка спутниковых платформ. Мощность нового участка – около 30 комплектов космических аппаратов в год, это обеспечивает реализацию имеющихся и заключаемых компанией контрактов на 2022-2024 гг.

«Планируется дальнейшее расширение производства спутников формата CubeSat, что позволит обеспечить планы Sitronics Group по запуску малых космических аппаратов в ближайшие годы для развития различных сервисов на основе спутниковых данных, в том числе для работы автоматических идентификационных систем в судоходстве, мониторинга и передачи телеметрии, дистанционного зондирования Земли», – сказал президент Sitronics Group Николай Пожидаев.

Новые подходы к применению изолирующих технологий в совокупности с оптимизацией сборочных процессов позволяют достигнуть планового объёма выпуска продукции в компактном помещении с удобными рабочими местами.

«Использование нового уровня технологического производства обеспечит необходимый для нас объем выпускаемой продукции и ее высокое качество. Это окажет благоприятное влияние на перспективы новых образовательных, технологических, научных и коммерческих миссий, выполняемых на спутниках формата CubeSat», – отметил Владислав Иваненко, генеральный директор «Спутникс».

На участке в настоящее время идет процесс сборки и тестирования законтрактованных спутников, запуск которых ожидается в 2022 г.