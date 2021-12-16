В Veeam назначен генеральный директор

Veeam Software, разработчик решений для резервного копирования, восстановления и управления данными, обеспечивающих современные подходы к защите данных, объявил о назначении Ананда Эсварана (Anand Eswaran) новым генеральным директором (CEO) и членом совета директоров компании. Уильям Х. Ларджент (Билл Ларджент) покинет пост генерального директора и сосредоточится на своей роли председателя совета директоров. Компания Veeam, ежегодный регулярный доход (ARR) которой в этом году превысил $1 млрд, обслуживает более 400 тыс. клиентов и находится в самом сердце экосистемы данных, помогая обеспечивать миграцию, контроль и надежную защиту данных в любых средах и в гибридном облаке.

Эсваран пришел в Veeam после успешной работы в компании RingCentral, где он был президентом и старшим операционным директором (COO), отвечая за экспоненциальный рост и расширение клиентской базы. Под руководством Эсварана, финансовые результаты (ARR компании) составили $1,6 млрд, что на 39% больше аналогичного показателя прошлого года.

Билл Ларджент был опорой компании на протяжении последних 15 лет. Под его руководством 2021 г. стал для Veeam рекордным по росту прибыли. Компания в пятый раз была признана лидером Магического квадранта Gartner в 2021 г. на рынке решений корпоративного класса для резервного копирования и восстановления данных. Второй год компания демонстрирует высочайший уровень по способности к реализации решений и, благодаря опережающему росту, по данным IDC, обеспечила себе вторую позицию в мире по доле рынка.

«Ландшафт управления данными развивается с экспоненциальной скоростью. Veeam является признанным лидером рынка и самым надежным партнером, помогающим клиентам ориентироваться в сложностях защиты данных для поддержания бизнеса. Чтобы укрепить эту позицию, мы продолжаем поддерживать статус-кво, внедрять инновации и предвосхищать потребностей клиентов, – сказал Билл Ларджент, председатель совета директоров Veeam. – Я рад приветствовать Ананда в качестве нового генерального директора Veeam. Он обладает обширным опытом в разработке новых бизнес-моделей, осуществлении рыночной экспансии и обеспечении роста с помощью развития корпоративной культуры, в основе которой заложены нацеленность на результат и внимание к кадрам. Приход в компанию человека с таким опытом приведет нас к новой эре успеха, поскольку мы продолжаем ускоренное развитие в облаке и оцениваем потенциальную возможность выхода Veeam на биржу».

«Veeam – уникальная компания, которая растет значительно быстрее рынка. Я рад присоединиться к талантливой команде в момент ее развития, – сказал Ананд Эсваран, генеральный директор Veeam. – Объемы данных растут, они стали одним из самых важных активов для организаций по всему миру. Управление, обеспечение безопасности и защиты данных играют ключевую роль в работе современных организаций, а отсутствие надежной стратегии в области данных может привести к катастрофе. Компания Veeam обладает уникальным потенциалом для совершения прорыва, поскольку находится в центре экосистемы данных, предлагая надежную защиту от вымогательского ПО и возможность защищать данные, где бы они ни находились».

В компании RingCentral Эсваран руководил подразделениями, отвечающими за продукты, инженерные разработки, продажи, маркетинг, оказание услуг, обслуживание клиентов, операционную деятельность, ИТ и кадры. До RingCentral Эсваран курировал бизнес Microsoft в коммерческом и государственном секторах по всему миру. Ранее он возглавлял подразделения Microsoft Services, Industry Solutions, Digital, Customer Care и Customer Success – глобальную команду из 24 тыс. специалистов.

До прихода в Microsoft Эсваран был исполнительным вице-президентом оцениваемого в $5,4 млрд подразделения глобальных услуг компании SAP. Он руководил работой 17 тыс. специалистов, отвечающих за бизнес-процессы и технологии, которые при помощи корпоративных приложений SAP ускоряли создание добавленной стоимости для клиентов и партнеров. Эсваран занимал ряд других руководящих должностей, в том числе вице-президента по глобальным программным услугам в HP, вице-президента по глобальным профессиональным услугам в Vignette (сейчас OpenText) и старшего менеджера в Braun Consulting (сейчас Fair Isaac).