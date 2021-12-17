Выручка разработчика платформы КЭДО HRlink выросла в 15 раз в 2021 году

В 2021 г. HRlink, разработчик одноименной платформы для управления кадровым электронным документооборотом (КЭДО), увеличила количество клиентов в 14 раз. Число сотрудников выросло до 52 человек. Об этом CNews сообщил представитель компании-разработчика.

Активное расширение бизнеса HRlink связано, в первую очередь, со снижением законодательных барьеров для перехода российских компаний на КЭДО. В 2020 г. стартовал эксперимент Минтруда, в рамках которого 375 компаний, включая крупнейших работодателей России, перевели кадровое делопроизводство в электронный вид. Эксперимент продлился до 15 ноября 2021 г., и по его итогам приняты поправки в Трудовой кодекс РФ, разрешающие почти полностью отказаться от бумаги при ведении кадрового документооборота.

Интерес российского бизнеса к электронному кадровому делопроизводству растет: увеличилось количество удачных кейсов перехода на КЭДО от пионеров рынка, сформировалась нормативно-правовая база, судебная практика, опыт успешного прохождения проверок государственными надзорными органами. Если к концу 2020 г. около 80% клиентов HRlink были из сфер ИТ и ритейла, сейчас на безбумажный HR переходят производственные, логистические предприятия, финансовые компании и госсектор.

«Первыми КЭДО внедряют средние и крупные компании с большими, территориально распределенными командами. Электронное кадровое делопроизводство позволяет им сократить сроки оформления и подписания документов на 70-80%, а затраты на ведение документооборота — в среднем в 2-4 раза. И для такого бизнеса это существенная экономия. К примеру, растет спрос на электронный документооборот со стороны фармотрасли: в частности, КЭДО от HRlink использует группа компаний “Эркафарм”», — сказал Дмитрий Махлин, директор по развитию платформы HRlink.

В 2021 г. платформу HRlink внедрили также такие компании как Semrush, «Лайфхакер», «Вкусвилл», Voxys, «Сбермаркет» и многие другие. Знаковым событием стало партнерство с ВТБ, в результате которого сервис HRlink интегрирован в экосистему банка, в том числе в мобильное приложение «ВТБ онлайн». HRlink также первой на российском рынке КЭДО стала резидентом фонда «Сколково» и вошла в Реестр отечественного ПО.

В целом количество клиентов HRlink выросло в 14 раз, до 140, выручка — в 15 раз. В связи с этим разработчику пришлось значительно расширить штат сотрудников. В компании был увеличен производственный департамент, сформированы полноценные отделы продаж и поддержки.

«Мы запустили HRlink в мае 2020 г. Начинали со слабо прогнозируемых 2-5 клиентов в месяц. Сейчас ежемесячно заключаем 15-20 новых договоров. Считаю это главным достижением 2021 г. Российской рынок узнает о нас по принципу сарафанного радио. И это доказательство удобства нашего сервиса и слаженной работы команды HRlink», — отметил Дмитрий Махлин.