Ежемесячная аудитория «AliExpress Россия» достигла 35 млн человек

Ежемесячная активная аудитория маркетплейса «AliExpress Россия» достигла 35 млн уникальных пользователей. Рекорд дневной активной аудитории составил 12,5 млн человек. Порядка 82% аудитории пользуются маркетплейсом с мобильных устройств – в приложении или мобильной версии сайта. Количество активных покупателей за последние 12 месяцев превысило 28.7 млн человек. Об этом CNews сообщили представители «AliExpress Россия».

Портрет аудитории AliExpress Россия

Среди пользователей маркетплейса 52% мужчин и 48% женщин. Самая активная аудитория – от 25 до 34 лет. В среднем пользователи проводят в приложении по 13 минут в день, а любимый день для покупок – четверг. Интересно, что заказы делают равномерно в течение всего дня, при этом самая большая доля покупок приходится на 10 утра.

За ноябрь пользователи сделали больше 110 млн уникальных поисковых запросов. В топ-10 вошли: xiaomi, чехол на iphone 11, платье женское, apple, серьги, сумка женская,

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Также ноябрь 2021 г. стал рекордным для live-стримов, за месяц локальные блогеры и продавцы провели 1561 трансляцию в приложении.

«“AliExpress Россия” подтверждает свое лидерство по аудитории как с точки зрения ежемесячной, так и с точки зрения ежедневной аудитории. При этом заметим, что существуют различные методологии подсчета трафика и пользователей. Для нас важно быть максимально прозрачными и открытыми, поэтому для определения активной аудитории мы измеряем только уникальных пользователей, учитывая все действия человека за месяц как одного пользователя. Для сравнения с другими игроками рынка мы ориентируемся на данные Mediascope, так как они используют единую методологию для всех», – сказала Анна Мельнова, директор по маркетингу «AliExpress Россия».

В 2021 г. «AliExpress Россия» запустила собственное локальное приложение, которое полностью разработано российской командой. По данным App Annie, российское приложение AliExpress заняло первое место по росту скачиваний в 2021 г. среди всех приложений в России. В этом году компания также запустила новую программу лояльности в локальном приложении, что позволило существенно увеличить средний чек покупок в приложении и активность пользователей.

AliExpress Россия – лидер по активной месячной и дневной аудитории среди B2C маркетплейсов России согласно данным Mediascope, а также по месячной и дневной активной аудитории мобильных приложений по данным App Annie.