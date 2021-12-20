Sabre объявила о кадровых изменениях в руководстве

Sabre Corporation, поставщик технологий и программного обеспечения для мировой индустрии туризма, объявила о назначении Курта Экерта (Kurt Ekert) на должность президента Sabre. Таким образом, компания разделяет роли CEO и президента корпорации в рамках стратегии по формированию команды лидеров для будущего Sabre. Решение о назначении вступает в силу 3 января 2022 г.

Курт Экерт будет курировать все направления бизнеса и технологические операции Sabre, включая цифровую трансформацию компании. Он будет подчиняться Шону Менке (Sean Menke), который продолжит исполнять обязанности CEO и сосредоточится на ускорении выполнения стратегических планов, направленных на усиление бизнеса компании, реализацию ее видения и создание долгосрочной ценности для всех заинтересованных сторон.

Шон Менке, CEO Sabre, отметил: «Мы рады, что Курт стал президентом Sabre на решающем этапе нашей трансформации. Это лидер с опытом руководства международным бизнесом и глубоким пониманием экосистемы тревел-технологий. Курт демонстрирует дисциплинированный и ответственный подход к работе и хорошо понимает потребности наших клиентов на развивающейся торговой площадке. Это делает его идеальным кандидатом на эту должность».

Шон Менке сказал: «Мы твердо уверены в повсеместном восстановлении индустрии, как в сфере бизнес-путешествий, так и туристических поездок. Мы направляем наши стратегические усилия на использование новых возможностей после пандемии и создание ценности для акционеров – с прицелом на реализацию нашего видения по формированию нового рынка персонализированных путешествий. Назначение Курта Экерта президентом Sabre, с его обширным опытом работы в отрасли, особенно в области управления деловыми поездками и глобальной дистрибуции, ¬– это важный шаг на пути к достижению этой цели».

Последние пять лет Курт Экерт был президентом и CEO Carlson Worldwide Travel (CWT). Там он спланировал цифровую трансформацию и обеспечил существенный финансовый рост, в частности, расширил портфель контрактов на $7 млрд. Экерт обладает обширным опытом в сфере дистрибуции. Ранее он работал в качестве исполнительного вице-президента и коммерческого директора Travelport Worldwide, где возглавлял комплексные операционные изменения, которые позволили успешно провести IPO в 2014 г. До этого он также занимал руководящие должности в Gulliver's Travel Associates (GTA), Orbitz Worldwide, Cendant и Continental Airlines, а также различные позиции в советах директоров, в том числе в eNett и Carlson Travel.

Комментируя свое назначение, Курт Экерт сказал: «Команда Sabre, востребованные продукты и устойчивые отношения с клиентами ставят компанию в выгодное положение в преддверии динамических изменений, которые ожидают туристический сектор. Я рад работать с Шоном и международной командой, чтобы создавать инновации и добиваться результатов высшего уровня».

В Sabre Экерт будет отвечать за работу направлений Travel Solutions и Hospitality Solutions, технологические разработки и операции, а также исследовательское подразделение Sabre Labs. Помимо Экерта, напрямую Шону Менке будут подчиняться финансовая и юридическая службы, кадры и внешние коммуникации.

Компания также объявила, что с 1 января 2022 г. Дэйв Ширк (Dave Shirk) уходит с поста президента Travel Solutions и становится старшим советником Шона Менке и Курта Экерта в 2022 г.

Шон Менке сказал: «Экосистема туризма сегодня выглядит совсем иначе, нежели 20 месяцев назад. Это стало вызовом для многих, в том числе для Sabre, но мы считаем, что это время было ценным во многих отношениях – это дало нам возможность ускорить технологическую трансформацию и создать первые в отрасли технологические возможности, которые действительно ценят наши клиенты. Мы ценим вклад Дэйва в наши достижения и его руководство подразделением на протяжении нескольких лет. Мы переходим в 2022 г. с верой в то, что Sabre продолжит быть локомотивом изменений в индустрии путешествий. Мы остаемся непоколебимыми в нашем стремлении помогать клиентам работать более эффективно, увеличивать доходы и создавать уникальные путешествия, что принесет пользу потребителям, поставщикам услуг и агентствам».