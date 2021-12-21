От полного перехода на фриланс россиян удерживает финансовая нестабильность и отсутствие пенсий

Около половины россиян (46%) рассматривают возможность полного перехода на фриланс, выяснили «Работа.ру» и «СберНПФ» в ходе совместного исследования, в котором приняли участие более 5000 человек из всех регионов России. Основными рисками такого трудоустройства респонденты называют финансовую нестабильность и отсутствие пенсионных отчислений. Об этом CNews сообщили представители «СберНПФ»

Сейчас работой без оформления в штат так или иначе занимаются 37% россиян. Для 15% из них фриланс является основной деятельностью, еще для 22% — подработкой. Это существенно больше, чем в 2020 г., когда, согласно аналогичному опросу «Работы.ру» и «СберНПФ», услуги в качестве частных лиц оказывали только 21% респондентов.

82% опрошенных фрилансеров признаются, что не могут спрогнозировать свой месячный заработок. 18% рассказали, что имеют стабильный доход от своей деятельности.

Более половины россиян (54%) зарабатывают на фрилансе до 15 тыс. руб. ежемесячно. 22% респондентов такая работа приносит от 15 тыс. руб. до 30 тыс. руб.. У 13% опрошенных доход от свободной занятости составляет от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб. в месяц. Еще 11% получают более 50 тыс. руб. за свои услуги.

Большинство россиян (54%) сейчас не готовы бросить основную работу ради фриланса. Из них 28% утверждают, что такое решение маловероятно, а 26% точно не собираются полностью перейти на фриланс. Однако 28% опрошенных признались, что рассматривают такую возможность, а 18% высоко оценили шансы сменить наемный труд на свободную занятость. Год назад 65% жителей России с большой вероятностью готовы были полностью перейти на фриланс без оформления в штат.

Среди основных рисков фриланса 55% респондентов отметили финансовую нестабильность. 23% опрошенных говорят об отсутствии пенсионных отчислений и, соответственно, невозможности получать выплаты от государства после окончания трудовой карьеры. Год назад вероятные пенсионные проблемы фрилансеров беспокоили 19% респондентов.

Еще 18% россиян сейчас опасаются снижения доходов при полном переходе на фриланс, а 12% беспокоит невозможность получить ипотеку или потребительский кредит. Отсутствие оборудованного рабочего места останавливает от перехода на вольные хлеба 11% опрошенных. При этом каждый четвертый россиянин (25%) не считает, что работа на фрилансе сопряжена с рисками финансовой нестабильности или социальной незащищенности.

«Все больше россиян ищут работу со свободным графиком, чтобы иметь возможность брать сторонние заказы. В ближайшие годы этот тренд на альтернативные формы занятости будет только крепнуть. Сегодня и компании, и сотрудники заинтересованы во временных контрактах. Работникам это дает возможность вести несколько проектов, детально планировать трудовую деятельность, совмещать разные профессии и самостоятельно распределять свое время. Работодателям выгоднее нанимать некоторых высококвалифицированных сотрудников на временные проекты, чем приглашать на постоянный контракт без стабильного потока задач», – сказал Владимир Корицкий, коммерческий директор сервиса «Работа.ру».

«Рост интереса к фрилансу у россиян не случаен: формы занятости в современной экономике становятся все более гибкими и запись в трудовой книжке уже не является абсолютно обязательной. Однако самозанятые граждане не должны после 60–65 лет оставаться без стабильного дохода, позаботиться о котором нужно заблаговременно. “СберНПФ” специально для самозанятых разработал простой и удобный инструмент — индивидуальный пенсионный план (ИПП), предполагающий получение инвестиционного дохода на сбережения и юридическую защиту накоплений», – отметил Александр Зарецкий, генеральный директор «СберНПФ».