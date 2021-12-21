«Почта Банк» в партнерстве с компанией «ФлексСофт» принимают участие в конкурсе «Проект Года»

АО «Почта Банк» представило для участия в конкурсе «Проект Года» профессионального сообщества лидеров цифровой трансформации GlobalCIO «Проект реализации возможности установки обновлений программного обеспечения в режиме 24х7х365 на «Платформе FXL» без прерывания системы и остановки бизнеса», вендором которого выступила компания «ФлексСофт».

Совместный проект попал в номинацию «Лучшее отраслевое решение». Одна из главных задач цифровой трансформации ИТ банка – обеспечение непрерывности бизнеса и быстрый вывод на рынок новых финансовых продуктов и услуг. Сегодня банками, как никогда, востребована концепция “time to market”, которая позволяет быть актуальным для потребителя, своевременно предлагать ему те услуги, которые нужны «здесь и сейчас». Поэтому одним из векторов цифрового развития становятся технологии быстрых изменений, способные обеспечить банку вывод нового продукта на рынок без временных задержек, причем сделать процесс безболезненным и эффективным. Реализация совместного проекта позволяет банку выводить новые продукты на рынок и устанавливать обновления в ИТ-системе в режиме 24х7х365 без необходимости прерывания работы системы и остановки бизнеса, что поможет банку реагировать на изменения в рыночной ситуации в режиме реального времени.

Подробнее ознакомиться с проектом и проголосовать за него вы можете по ссылке. Будем признательны за ваш голос. Информируем вас, что голосование будет проходить до 9 января 2022 года.