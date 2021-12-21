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| Фото: Пресс-служба оргкомитета премии «Время инноваций» |

Сервисы Сбербанка и Расчетных Решений получили признание на всемирной выставке «Экспо-2020» в Дубае

В павильоне России на «Экспо-2020» в Дубае прошло награждение победителей XI Ежегодной Премии «Время инноваций-2021» и Digital Leaders Award 2021.

Проект Social ID, совместная разработка Расчетных Решений и Сбера, стал победителем Премии «Время инноваций» в номинации «Социальная инновация».

Мобильное приложение «Мой Транспорт» завоевало награду «Мобильное приложение года» премии Digital Leaders Award.

Технология Social ID позволяет использовать банковскую карту не только в качестве платежного инструмента, но и как идентификатор социальных полномочий гражданина. Новый сервис позволяет льготной категории граждан реализовывать назначенные государством меры социальной поддержки без дополнительных барьеров, достаточно использовать банковскую карту платежной системы «Мир» от любого банка, к которой, по технологии Social ID, привязана льгота — бесплатный проезд, получение товаров первой необходимости или выдача лекарственных средств.

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Мобильное приложение «Мой транспорт» разработано для пассажиров общественного транспорта и может быть использовано в любом регионе Российской Федерации. Пользователям приложения доступны стандартные опции — получение информации о расписании маршрутов общественного транспорта, оплата проезда, отслеживание истории поездок и оплат, а также уникальные сервисы — привязка проездного билета к банковской карте, Social ID.

Премия «Время инноваций» — это независимая награда, вручаемая лидерам, реализовавшим прорывные идеи по внедрению, разработке и развитию инновационных решений. Digital Leaders Award, отдельное направление конкурса «Время инноваций», представляет лучшие достижения в области цифровизации и онлайн сервисов.

Михаил Казаков, генеральный директор АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ»: «Мы рады стать частью такого масштабного события в области инноваций. Для нас большая честь представить мировому сообществу свой опыт в реализации и развитии новых сервисов в социально значимой сфере, позволяющий людям уже сейчас пользоваться городскими и социальными сервисами на совершенно новом качественном уровне. И отдельная гордость — это высокая оценка экспертного жюри наших проектов: мобильного приложения «Мой Транспорт» и технологии Social ID.

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